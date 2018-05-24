Анна Нетребко появилась на публике в сказочном платье

Анна Нетребко российская оперная певица. Уже около трех лет она состоит в браке с тенором Юсифом Эйвазовым . Они много путешествуют вместе, а недавно с размахом отметили день рождения Юсифа в Вене. На мероприятии было около 200 гостей, среди которых находились звезды разных видов искусств, политические деятели и бизнесмены. Стоит отметить, что супруги часто выступают на одной сцене.

На днях Анна побывала в Азербайджане, где президент Ильхам Алиев наградил ее орденом «Дружбы», а супругу оперной дивы присвоил звание народного артиста за большие заслуги в развитии музыкальной культуры страны. Сегодня перед очередным выступлением Нетребко и Юсиф записали видео. Они поблагодарили Алиева за высокую оценку их творческой деятельности и показали свои награды. Поклонники обратили внимание на сказочное платье артистки.

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Анна была облачена в платье кремового цвета с длинным шлейфом и вышивкой на подоле. Руки оперной певицы покрывали прозрачные перчатки, украшенные стразами. Супруг знаменитости примерил черный бархатный фрак и сиреневый галстук с брошью. Поклонники пришли в восторг от образа Нетребко: «Величественная красота», «Вы великолепны! Так должна выглядеть настоящая женщина!», «Королева наша!», «Анна, вы огромный бриллиант нашего мира». Отметим, что артистка любит женственные наряды. Так в феврале она пришла поддержать мужа в Большой театр в роскошном черном платье с ошеломительным декольте.

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