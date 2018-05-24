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Актеры и спортсмены предложат гостям ГУМа более 130 тыс. порций мороженого в День защиты детей
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Актеры и спортсмены предложат гостям ГУМа более 130 тыс. порций мороженого в День защиты детей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе магазина.
«Специально ко Дню мороженого ГУМ заготовит более 130 тыс. порций. В этом году День мороженого приурочен к празднованию Международного дня защиты детей. Традиционно в этот день принято обращать внимание на проблемы, с которыми сталкиваются дети, и как важно защищать их права. По этому случаю, 1 июня в ГУМе с 10:00 до 22:00 известные музыканты, актеры, певцы, телеведущие, любимые всеми спортсмены и попечители фонда «Я есть!» примерят на себя одну из самых замечательных профессий в мире — в роли мороженщиков у фонтана они будут продавать знаменитое лакомство», — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что мороженое будут продавать по специальной цене 25 руб. за порцию. Вырученные средства будут потрачены на программы благотворительного фонда «Я есть!» по изменению отношения общества к особенным детям.
Днем рождения знаменитого мороженого считают 3 июля 1954 г., когда после реконструкции магазина в 1953 г. был издан приказ о продаже лакомства на территории главного универсального магазина. ГОСТ на мороженое был самым жестким в мире и требовал исключительно натуральных продуктов.
Сейчас в ассортименте 10 вкусов: ванильное, дыня, крем-брюле, шоколадная крошка, смородина, вишня, черника, фисташка, шоколад, клубника. Причем эскимо, рецепт которого включает несколько видов молока, появилось только в 2013 г., а до этого было только знаменитое мороженое «с шапочкой» в хрустящем стаканчике.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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