В спортивной школе №77 на улице Маршала Федоренко для пенсионеров проходят занятия по общей физической подготовке

— На занятиях мы проводим разминку с мячом. Мяч — это великолепное средство активизации биологически активных точек ладони, через которые стимулируются внутренние органы и системы организма. Работа с мячом прекрасно тренирует все мышцы и суставы, — уточнил представитель центра соцобслуживания «Западное Дегунино».

Чтобы стать участником программы и заниматься, необходимо заполнить анкету в филиале «Западное Дегунино» ТЦСО Бескудниково по адресу улица Ивана Сусанина, 2, корп. 1 или по телефону 8 (499) 906-08-61. (то)