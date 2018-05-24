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В спортивной школе №77 на улице Маршала Федоренко для пенсионеров проходят занятия по общей физической подготовке
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В спортивной школе №77 на улице Маршала Федоренко для пенсионеров проходят занятия по общей физической подготовке 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
— На занятиях мы проводим разминку с мячом. Мяч — это великолепное средство активизации биологически активных точек ладони, через которые стимулируются внутренние органы и системы организма. Работа с мячом прекрасно тренирует все мышцы и суставы, — уточнил представитель центра соцобслуживания «Западное Дегунино».
Чтобы стать участником программы и заниматься, необходимо заполнить анкету в филиале «Западное Дегунино» ТЦСО Бескудниково по адресу улица Ивана Сусанина, 2, корп. 1 или по телефону 8 (499) 906-08-61. (то)
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