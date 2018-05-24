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Старику говорят, что его жизнь была легкой, поскольку, когда он рос не было никаких проблем с наркотиками.
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Старику говорят, что его жизнь была легкой, поскольку, когда он рос не было никаких проблем с наркотиками. 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
На днях, женщина, стоящая рядом со мной в магазине в нашем маленьком городке прочла, что в старом доме в соседнем графстве была найдена лаборатория по производству наркотиков, и она задала мне риторический вопрос…
Почему у нас не было проблем с наркотиками, когда мы росли?
Я сказал ей, что у меня были проблемы с наркотиками, когда я был ребенком. У меня была зависимость.
У меня была зависимость от встреч на семейных праздниках, независимо от погоды.
У меня была зависимость получить по ушам, когда я проявлял неуважение к взрослым.
У меня была зависимость идти в свою комнату, когда я ослушался родителей, говорил неправду, принес домой плохой табель. Или если я не приложил все усилия во всем, что я делал.
У меня была зависимость, чтобы прорвать сорняки в мамином саду.
У меня была зависимость, чтобы помочь каким-нибудь бедным людям, о которых некому позаботиться — скосить траву во дворе, нарубить дров, и если бы моя мать узнал, что я взял хоть копейку в качестве платы за эту доброту, она бы меня посадила в сарай.
Эти наркотики, моя зависимость, по-прежнему в моих венах, и они влияют на мое поведение во всем, что я делаю, говорю и думаю. Они сильнее, чем кокаин или героин, и если сегодня у наших детей были такого рода проблемы с наркотиками, Америка была бы лучшим местом для жизни.
Карельские вести: последние новости
Он не должен был задавать этому темнокожему полицейскому личный вопрос. Но его ответ душераздирающий! Шедевр среди постов! Вот почему давно пора всем русским женщинам на Кипр! Она боялась открывать этот счет на лечение. Но она просто плакала после того, что прочла там!
Женский форум
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