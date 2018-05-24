Краснокнижные ландыши стали продавать на улицах Уссурийска и Владивостока

Аромат ландышей витает в Уссурийске.

Сейчас пора цветения этого растения. Им и наполнены торговые точки по городу. При этом цветок занесен в Красную книгу.

Подробности — в сюжете «Телемикса».