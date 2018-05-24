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Краснокнижные ландыши стали продавать на улицах Уссурийска и Владивостока
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Краснокнижные ландыши стали продавать на улицах Уссурийска и Владивостока
Prim.News
1 час назад
Женский форум
Аромат ландышей витает в Уссурийске.
Сейчас пора цветения этого растения. Им и наполнены торговые точки по городу. При этом цветок занесен в Красную книгу.
Подробности — в сюжете «Телемикса».
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