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Он не должен был задавать этому темнокожему полицейскому личный вопрос. Но его ответ душераздирающий!
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Он не должен был задавать этому темнокожему полицейскому личный вопрос. Но его ответ душераздирающий! 

Карельские вести 1 час назад
Проезжая утром через Миссисипи меня остановили за превышение скорости. Огромный чернокожий полицейский вышел из машины. Он подошел и попросил мои права и страховку, затем сообщил мне, что я превысил скорость и протянул мне талон. Когда он начал уходить, я спросил его, как он занимается всем этим и как полицейские чувствуют себя в Миссисипи со всеми бессмысленными убийствами по всей стране. Он сказал, что «дела идут плохо, но мы держимся и просто пытаемся делать хорошие, правильные вещи и обеспечить людям безопасность…но это страшно». Я сказал ему: «Просто я знаю много людей таких как Вы, которые каждый день берут на себя все риски и опасность, чтобы держать нас в безопасности». Я взял свой браслет и сказал ему, что я дарю ему этот браслет от имени моей семьи и друзей, которые нуждаются в дополнительной защите, и что, я надеюсь, он будет оберегать его. Он взял браслет, надел его, и его глаза заблестели. Я увидел, сколько боли и переживаний пережил этот мужчина. Я тоже прослезился. Когда он ушел, он сказал: «Это значит для меня больше, чем вы можете себе представить». Когда я пришел, чтобы оплатить свой талон, я узнал, что он был аннулирован… поэтому я пожертвовал эти деньги на благотворительность для детей в Миссисипи.
Так, два взрослых мужчины, разного цвета кожи, с разной карьеры и воспитанием, которые никогда не встречались раньше, стоя на обочине дороги в Миссисипи рассуждали над тем, как ненависть заполнила наш мир, что мы в шоке от случайных актов доброты. Понимаю, что мы не одиноки в мире, где зло пытается разделить нас, и у нас есть все шансы победить его!
Карельские вести: последние новости
Старику говорят, что его жизнь была легкой, поскольку, когда он рос не было никаких проблем с наркотиками. Его ответ – лучший из всех, что я слышал! 5 ЗНАКОВ ЗОДИАКА С САМЫМ УЖАСНЫМ ХАРАКТЕРОМ Шедевр среди постов! Вот почему давно пора всем русским женщинам на Кипр!
Женский форум
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