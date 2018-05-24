Каким Дом ленинградской торговли был 110 лет назад? Рассказывает Лев Лурье

В этом году одной из главной достопримечательности Петербурга — Дому ленинградской торговли — исполняется 110 лет. По этому случаю мы попросили культуролога и историка Льва Лурье рассказать о судьбе здания на Большой Конюшенной до того, как оно стало местом паломничества петербургских модников и туристов. Многие фотографии, сопровождающие рассказ, публикуются впервые.

Служба в гвардии была необычайно разорительна и вплоть до позиции ротмистра или полковника жалование совершенно не покрывало траты гвардейца. Но служить было нужно: во-первых, чтобы завоевать положение, во-вторых, получить необходимые знакомства, в-третьих, дойти до высшего чина, и только потом все это вкупе могло обеспечить некую карьеру. Многие гвардейцы такого сложного и долгого пути не выдерживали и были вынуждены прибегать к странным методам зарабатывания денег: кто-то играл в карты, а кто-то был на содержании у богатой купчихи. Конечно, это не красило гвардейца, поэтому государь Александр III решил дать деньги на основание Гвардейского экономического общества — кооператива или закрытого акционерного общества, где каждый вступивший и внесший определенный пай получал возможность покупать товары со скидкой. Более того, по состоянию в «обществе» гвардеец получал дивиденды: они шли с наценки, сделанной для остальных покупателей.

Гвардейское экономическое общество было весьма успешным — с высоким качеством товаров, со своими приказчиками, с замечательным зданием на Большой Конюшенной, специально построенным архитектором Эрнестом Виррихом. Именно там отоваривались все русские военачальники, все Деникины и Колчаки: подходили к кассе, говорили «№895А» или «№617У» и получали то, что они хотели. Из-за такой популярности кооператива некоторым лавкам по соседству пришлось закрыться — они попросту не выдерживали конкуренции. А после революции, в 1918 году, в здании открылся Первый государственный универсальный магазин, который в 1927 году был преобразован в Дом ленинградской кооперации Ленинградского совета потребительских обществ, сокращенно названный ДЛК. В 1935 году за зданием закрепилось название ДЛТ — Дом ленинградской торговли.

До начала 70-х Дом ленинградской торговли был вместилищем достаточно качественных и довольно дорогих товаров. Жены профессоров, часто практикующие дантисты, футболисты команды «Зенит» могли купить там какой-нибудь чешский пиджак. Конечно, «заграничное» привозили и в «Пассаж», и в «Гостиный двор», но в ДЛТ был больший выбор того, что в советское время называлось «дефицитом».

Здесь важен один небезызвестный факт: в конце 60-х годов появилась «сибирская нефть», а с ней и больше денег у населения — разница между богатыми и бедными стала не такой значительной. Всякий мог претендовать на покупку пыжиковой шапки. Но пыжиковых шапок было меньше количества людей, готовых их купить, так и образовалось понятие «дефицита». В ДЛТ, как и в «Гостином дворе» и «Пассаже», было очень много отделов, но никогда не было известно, где появятся эти дефицитные товары. Поэтому если вы — алкоголик шопинга, ходить туда нужно было регулярно.

С Домом ленинградской торговли связана сложная система обмена, существовавшая в позднее советское время. Например, вы покупаете простыни, которые вам не нужны, или австрийские сапоги-чулки, хотя вы — мужчина, и потом обмениваете их на отличное финское пальто. Поэтому походы в ДЛТ всегда были осмысленными, а барыги считали чрезвычайно важным иметь роман с продавщицей чулочного отдела: она сообщала, когда выкинут колготки, и у нее можно было купить целых 10 пар! Это была некая азартная забава. Как рассказывал один мой приятель, у фарцовщиков существовала поговорка: «Гостиный двор — это ложка, а ДЛТ — это вилка. Все замкнуто — не убежишь от полиции!».

Вообще, прогулки по ДЛТ были дамским занятием. В советское время они выбирали одежду не только себе, но и мужчине. Условная Аллочка звонила Танечке, а Танечка звонила мужу: «Там отложили костюм, немедленно приезжай на примерку!». Но надо отметить, что Дом ленинградской торговли собирал людей не только для покупок, но и на новогоднюю елку. Из-за особенностей архитектуры, огромной «выемки» посередине, галереи, создающей эффект театральности, ее можно было посмотреть со всех сторон, с любой высоты. Я на эту новогоднюю елку никогда не ходил, но о ней действительно слагали легенды!

Фото: пресс-служба ДЛТ