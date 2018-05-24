Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Елена Летучая и другие гости на гала-ужине в Доме Пашкова 

23 мая в «Доме Пашкова» прошел гала-ужин по случаю открытия флагманского бутика Philipp Plein в ТЦ «Времена Года». Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Елена Летучая и другие гости на гала-ужине в Доме ПашковаДизайнер марки Филипп Пляйн приехал в Москву, чтобы отпраздновать это событие с истинными поклонниками и друзьями марки. Среди них — Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Виктория Боня, Елена Летучая, Андрей Фомин, Петр Аксенов, Андрей Бартеньев, Алексей Киселев и Маруся Фомина, Наталья Давыдова, Амбарцум Кабанян, Игорь Гаранин, Алена Пенева, Наталья Бардо, Евгений Савин, Натан, Анастасия Меськова, Ирина Чайковская, Галина Мазаева, Анна Андронова и другие показ круизной коллекции Philipp Plein 2019, вдохновленной культовой телевизионной драмой «Династия» 1980-х годов. Модели в блестящих костюмах и комбинезонах, бомберах и худи, байкерских куртках, джинсовых мини-юбках и кожаных брюках-скинни блистали по подиуму, усыпанному золотым глиттером.