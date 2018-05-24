5 книг на лето, которые должна прочитать каждая девушка

Впереди лето, а это значит, что пора пополнить свою библиотеку новыми книгами. Мы сделали подборку произведений, которые стоит взять с собой в отпуск или читать в тени городского ландшафта.

1. Элис Хоффман «Дом черного дрозда»

Все книги американской писательницы затягивают словно водоворот и читаются на одном дыхании. Вся соль в том, что истории автора имеют магический подтекст, умело вписанный в реальность, приправленную продуманной детализацией каждой сцены. Сюжет «Дома черного дрозда» разворачивается вокруг таинственного особняка, в котором на протяжении сотен лет жили разные люди. Их судьбы, описанные пронзительным и лиричным языком Хоффман, настраивает на внутренний психологический диалог с самим собой.

2. Джоанна Найлунд «SISU. Финские секреты упорства, стойкости и оптимизма»

Еще одна философия скандинавского народа, пришедшая на смену датскому хюгге, набирает популярность по всему миру. Финское сису можно описать одной фразой: «Что должно быть сделано — то будет сделано, несмотря ни на что» (даже если это приводит в ярость). В книге Джоанны Найлунд каждый читатель найдет ответы на такие вопросы, как: Где найти стойкость и выносливость? Что такое внутренний стержень? Как обрести духовную силу и надежность? А еще, помимо секретов финского народа, произведение описывает интересные традиции, особенности и праздники Финляндии. К слову, страна занимает одно из первых мест в мировом рейтинге счастья.

3. Фиона Феррис «30 шикарных дней. Твой план по созданию жизни твоей мечты»

Французская писательница не понаслышке знает, как полностью изменить свою жизнь и стать счастливой. В новой книге автор делится сценарием на 30 дней, после которых жизнь уже точно не будет прежней. Читатели смогут найти заманчивые идеи, которые захочется тут же воплотить в реальность и начать проживать жизнь так, как всегда хотелось.

4. Элизабет Джейн Говард «Беззаботные годы»

Фанатам «Аббатства Дантон» и «Саги о Форсайта» точно придется по вкусу книга британской писательницы. На самом деле Говард представила целую сагу о семье Казалет — 5 книг. В первой книге «Беззаботные годы» описывается жизнь английской семьи в преддверии войны: их встречи и разговоры, калейдоскопы проблем, которые скоро станут казаться героям чем-то далеким и неважным. Члены семьи Казалет переживают то же, что и мы, живущие в XXI веке: взаимное непонимание отцов и детей, запретную страсть, соперничество, ревность, острое одиночество, жажду любви и счастья.

5. Софи Кинселла «Удиви меня»

Писательница, подарившая миру «Шопоголика», дарит своим читателям новое произведение! В центре сюжета — история пары, которая переживает кризис 8-й годовщины брака. По фантастическому стечению обстоятельств, Сильви и Дэн получают предсказание, что будут жить до ста лет. Теперь им предстоит придумать — как прожить еще 60 лет в полной гармонии? Находчивая Сильви придумывает интересную игру «Удиви меня», чтобы постоянно подогревать отношения. Но практически сразу все выходит из-под контроля. И выясняется, что на самом деле супруги хранят друг от друга страшные секреты.