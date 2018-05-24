Женщины разделись и вышли на улицу в белье

Группа женщин в нижнем белье вышла на улицы центрального района Лондона, показывая несовершенства своего тела в рамках бодипозитивной кампании в среду, 23 мая. Об этом сообщает Metro.

В акции, организованной писательницей Наташей Девон и соучредителем выставки о красоте женского тела Portrait Positive Стефаном Беллом, приняли участие блогеры, звезды британского телевидения и активистки. Их целью было доказать женщинам, что они должны чувствовать себя уверенно вне зависимости от своих размера и веса. Участницы флешмоба пронесли в руках плакаты со слоганами на эту тему.

«Цель движения Боди-позитив часто имеет неверную трактовку. Люди думают, что мы призываем всех быть полными, но это не так. Мы просто хотим ликвидировать стереотипы об идеальном теле, чтобы люди с разными типами фигуры наконец позволили себе наслаждаться своим телом», — объяснила Наташа Девон, которая не побоялась показать 30-сантиметровый послеоперационный шрам на своем животе.

В апреле женщины со шрамами появились на британском шоу This Morning в нижнем белье, чтобы выступить в поддержку кампании Love Disfigure («Полюбить увечья»). Основатель бодипозитивного движения Сильвия Мак пострадала от ожогов в возрасте трех лет и всю жизнь скрывала свое тело. К ней присоединились и другие женщины, каждая из них поделилась историей своего телесного увечья.