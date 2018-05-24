В Дубае появится умный дом, который выглядит, как гигантский iPod

Раньше это здание называлось iPad Tower, теперь же оно превратилось просто в The Pad. Его строительство идет в центральном бизнес-квартале Дубая с 2006 года и в конце этого года должно состояться его долгожданное открытие.

The Pad — кульминация архитектурного подхода Ло, в котором он сочетает технологии, программное обеспечение и архитектуру для создания строений, которые лучше удовлетворяют желания и потребности современных людей.

«Раньше архитектура была про бетон, сталь, стекло и форму здания. Я думаю, что сейчас мы живем в мире, где все эти компоненты — лишь базовые материалы, — сказал Ло. — Появились новые: технология, умные материалы, байты контента и интерактивность».

По форме здание похоже на iPod, стоящий на зарядке. Необычный дизайн выиграл приз на международном конкурсе, обогнав работы популярных архитекторов Захи Хадид и Нормана Фостера.

Фото: Archilovers

В The Pad будет 24 этажа и 231 «умная» квартира, в которых можно будет найти VR-проекции на стенах и ванную, анализирующую в реальном времени здоровье жильца и выводящую всю информацию на зеркало. Открываться такие квартиры будут специальными электронными ключами.

Фото: Archilovers

«Вы продаете не просто место. Вы продаете безграничные возможности взаимодействия с технологиями в этом месте», — прокомментировал Ло.

Ло заявил, что здание будет дополнять жизнь людей подобно костюму Железного человека. «Стоит вам „надеть“ такой костюм, как у вас появляются новые умения и дополнительные возможности, — сказал он. — А еще он может адаптироваться под окружение».

Ло утверждает, что в будущем жильцы необычного дома смогут добавлять своему жилищу дополнительные функции. Это будет так же просто, как скачать приложение из магазина.

Фото: Archilovers

В квартире можно будет настроить освещение и музыку. Например, свет будет меняться, если кто-то постучит в дверь, позвонит на домашний телефон или скоро начнется любимая передача. По словам архитектора, The Pad — это новый шаг в развитии «умного» дома.

Ло называет свой подход «кибертектурой» и считает традиционную архитектуру устаревшей. По его словам, кибертектура — это когда архитекторы, исследователи, инженеры, дизайнеры и создатели мультимедийного контента объединяются для создания «актуальных для современного мира» зданий.

В «умных» квартирах The Pod будет функция iReality, представляющая собой VR-проекцию на стене с видами из 62 точек мира. С ее помощью можно также устраивать видеоконференции с друзьями и родственниками.

Фото: Archilovers

В ванной есть функции отслеживания веса, давления, температуры и прочих метрик, связанных со здоровьем жильца. Информация будет выводиться на зеркало.

Фото: Archilovers

Ло хотел, чтобы его здание было похоже на iPod не только снаружи, но и внутри, поэтому добавил в него «программы, которые помогают вам наслаждаться жизнью».

«Нас всех объединяют информационные технологии, — сказал Ло. — Я больше не могу жить в изоляции в архитектурном объекте, поэтому ему нужно стать подобием мобильного телефона».

Фото: Archilovers

Изначально здание планировали открыть в 2010 году, но из-за экономических трудностей строительство пришлось остановить. Оно будет завершено в 2018 году.

The Pad не единственный инновационный проект Ло. Например, он сделал O-Pod — миниатюрный дом из бетонной водопроводной трубы, как вариант недорогого жилья для молодых людей, желающих поселиться в Гонконге.

Фото: James Law Cybertecture

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