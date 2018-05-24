Для чего в храме кадят ладаном

Ладан — это ароматическая смола ладанного дерева, которое растет на Ближнем Востоке. Это вещество активно используется в народной медицине, ароматерапии, парфюмерии, а также, наряду с другими благовониями, издавна применяется при церковных богослужениях.

Воскурение ладана и фимиама представляет собой древнейшую форму жертвы Богу, дабы снискать его благословение. Согласно Библии, при рождении Иисуса волхвы принесли ему в дар золото, ладан и мирру: золото как Царю, ладан как Богу и сыну Божьему, и наконец, мирру (смирну) как смертному человеку.

Изготавливается ладан таким образом. Смолу измельчают до порошка, потом добавляют немного воды и благовонного масла, иногда добавляют молотые травы для запаха. Затем из полученной массы делают колбаски, режут их на небольшие кусочки, сушат и обсыпают магнезией, чтобы не слипались. Существует множество разнообразных видов и сортов ладана в зависимости от состава.

Во время службы священник совершает каждение — обходит с кадильницей весь Храм со словами: «Дух Святый найдет на вас и сила Вышняго осенит вас». В ответ верующие должны мысленно про себя проговорить: «Той же Дух содействует нам вся дни живота нашего».

Каждение — обязательный элемент крещений, венчаний и других церковных обрядов. Но также ладан используют для защиты от болезней и других негативных вещей. Многие верующие носят с собой или хранят дома специальные освященные мешочки — ладанки. Внутри них могут находиться не только ладан, но и иконки святых, различные реликвии, частицы мощей или пузырьки со святой водой. При освящении зданий и помещений священники тоже окуривают их ладаном из кадильницы.