Девять ярмарок. Тюменские предприятия приедут на Ямал в сентябре

Цикл весенних ярмарок тюменских товаропроизводителей на Ямале завершился двумя торговыми мероприятиями — в Надыме и Тарко-Сале.

Жителям Надыма восемь тюменских предприятий реализовали свыше 10 тонн продукции, практически весь привезённый на ярмарку объём товаров. Наибольшей популярностью пользовались мясные и колбасные изделия, деликатесы и полуфабрикаты, сливочное масло и сыры. Тарко-Сале посетили представители шести предприятий, которые продали горожанам четыре тонны продуктов — мясных, рыбных, а также дикоросов.

Этой весной тюменцы провели на Ямале шесть ярмарок: по две в Надыме и Тарко-Сале и по одной в Новом Уренгое и Губкинском. Жителям округа реализовано около 40 тонн продуктов. Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, осенняя выездная торговля тюменских предприятий начнется с 7 сентября и завершится в декабре. На это время запланировано девять ярмарок: по три в Тарко-Сале и Надыме, две в Новом Уренгое и одна в Губкинском.