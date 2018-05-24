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Мурманская область направит 35 млн рублей на поддержку рождения первенцев
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Мурманская область направит 35 млн рублей на поддержку рождения первенцев 

ТАСС 50 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Мурманской области выделят из бюджета региона 35 млн рублей в рамках программы поддержки рождения первых детей. Об этом в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
"Чтобы маме дать возможность почувствовать себя более уверенно, мы запланировали эти средства, 35 млн рублей, направим их на поддержку молодых семей", — сказала глава региона.
С 1 июля заработает региональная мера поддержки для мам, рожающих первого ребенка до 26 лет. «Мера серьезная, это 14 тыс. рублей в месяц до достижения ребенком полутора лет независимо от дохода семьи, чтобы мама могла меньше беспокоиться о заработке», — сказала Ковтун.
Поддержку рождаемости Ковтун назвала одной из главных задач в рамках выполнения майских указов президента.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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