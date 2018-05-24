Он смотрел на своего учителя самыми грустными глазами, поскольку его домашняя работа была невыполненной. Но то, что последовало дальше, душераздирающе!

Это был обычный день. Дети приехали в школу на автобусах, шумели, приветствовали друг друга. Я просмотрел свой план на сегодня и я никогда не чувствовал себя лучше подготовленным. Это будет хороший день, я знал это. Начался урок, все заняли свои места и мы подготовились к чтению. Но сначала мне надо было проверить домашнее задание.

Когда я подошел к Трою, у него была опущена голова, он показал мне свое незаконченное домашнее задание. Естественно, я увидев неполную работу сказал: «Трой, это не закончено.»

Он посмотрел на меня самыми грустными глазами, которые я только видел у ребенка и сказал: «Я не мог сделать его вчера вечером, потому что моя мать умирает.»

Рыдания, которые последовали всполошили весь класс. Как я был рад, что он сидел рядом со мной. Я взял его на руки и его голова легла на мою грудь. Не было сомнений, что Трою было больно, больно так сильно, что я боялся, что его сердце разорвется. Его рыдания разносились по классу, а слезы текли все сильнее. Дети сидели со слезами на глазах в мертвой тишине. Нарушали тишину только всхлипы Троя. Я просто прижал его ближе к моему сердцу и почувствовал, что моя рубашка стала мокрой от его драгоценных слез. Беспомощно, мои слезы упали на его голову.

Вопрос, который стоял у меня в голове: «Что мне сделать для этого ребенка, который теряет свою мать?» Единственная мысль, которая пришла мне в голову, была: «любить его…заботиться о нем…плакать вместе с ним». Сдерживая слезы, я сказал группе: «Давайте помолимся за Троя и его мать». Наверное более усердной молитвы никогда не слышали на небесах. Через некоторое время Трой посмотрел на меня и сказал: «Я думаю, что я буду теперь в порядке.» Он выплакался и выпустил боль из своего сердца. Позже в тот день, мать Троя умерла.

Когда я пошел на похороны, Трой бросился мне навстречу. Он как будто ждал меня, что я приду. Он просто упал мне на руки и отдыхал там некоторое время. Он, казалось, набрался сил и смелости, и тогда он привел меня к гробу. Там он смог взглянуть в лицо матери, в лицо смерти, хотя он никогда не сможем понять ее тайну.

Той ночью я лег спать, благодаря Бога, что он дал мне здравый смысл отложить все мои планы на урок и держать разбитое сердце ребенка в моем собственном сердце.