Ручные швейные иглы: основные виды и назначение

Выбор иглы для рукоделия можно сравнить с тем, как художник выбирает кисть для работы. Осваивая основы того или иного мастерства, можно обходиться одним-двумя инструментами. Но чем глубже мы погружаемся в предмет, тем тоньше чувствуем разницу.

Фото: pixabay.com У опытной швеи или вышивальщицы могут быть припасены сотни игл — разной длины и толщины, с разными кончиками и ушком. Иглы могут с разной лёгкостью скользить сквозь ткань, быть более твёрдыми, упругими или гибкими. Иглы одного и того же размера и назначения, сделанные разными производителями, могут быть удобны для одного человека и не слишком подходить другому. Словом, выбирать иглы лучше всего на практике — но помнить о наличии основных их разновидностей.

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Основные виды игл для ручной работы:

1. Швейные иглы — считаются универсальными: средняя длина и толщина, размер ушка — не слишком большой, не слишком маленький. На самом деле, довольно общее понятие: для шитья разных тканей лучше подбирать подходящую иглу.

Фото: astrotarot.net 2. Штопальные иглы — длинные, с острым концом. Толщину иглы и размер ушка лучше подбирать соответственно толщине нитки для штопки. Для штопки трикотажа или вязаной вещи лучше брать соответствующую иглу.

Фото: glowroad.com 3. Гобеленовые иглы — с большим ушком и закругленным концом, который не прокалывает, а раздвигает волокна ткани. Гобеленовые иглы продаются под разными номерами, чем больше номер, тем меньше игла. Многие вышивальщицы для вышивки крестом предпочитают использовать именно гобеленовые иглы (хотя для этого вида рукоделия есть и специальные иглы, см. ниже).

Фото: spotlightstores.com 4. Вышивальные иглы — для вышивки крестом иглы короткие (до 3 см), острие чуть скруглено, стержень хорошо отшлифован для свободного вхождения иглы в ткань, ушко овальное, чтобы было легче вставлять многослойные нити мулине, хорошо обработанное. Для вышивки гладью иглы должны быть острее и длиннее.

Фото: akunamatatalife.com Фото: jneedles.com 5. Синельные, или шенильные иглы — предназначены для вышивки лентами. Похожи на гобеленовые, но с заострённым кончиком.

Фото: rainbow-creations.co.uk 6. Иглы для трикотажа — могут быть разной длины и толщины, с разным размером ушка. Главная особенность — закруглённый кончик: так же, как и иглы для гобелена, иглы для трикотажа не прокалывают, а раздвигают волокна ткани, поэтому на трикотаже не возникает зацепок или разрывов нитей.

Фото: apix-corp.ru 7. Иглы для кожи и меха — имеют острие с трёхгранной заточкой, которым удобно протыкать, как бы разрезая, толстый плотный материал.

Фото: vso.com.br 8. Для намётки — как правило, используются довольно длинные тонкие иглы с острым концом и небольшим ушком. Исключения — работа с трикотажем, гобеленовыми или другими тканями, требующими специальных игл.

9. Иглы для шерсти — толстые, средней длины, с закругленным концом и широким овальным ушком. Такими иглами удобно сшивать вязаные изделия, делать на них вышивку и так далее.

Фото: pt.aliexpress.com 10. Иглы для бисера — тонкие, с круглым ушком, имеют одинаковую толщину по всей длине (это важно при продевании иглы через бисеринку с тонким отверстием). Некоторые иглы для бисера имеют специальное гибкое ушко.

Фото: ibeadcanada.com 11. Специальные иглы для работы с аппликацией — исключительно острые иглы, по длине которых могут быть нанесены очень тонкие насечки (насечки почти невозможно разглядеть, но они облегчают скольжение иглы) или сделано специальное напыление.

Фото: sew-shop.com 12. Иглы для квилтинга — предназначены для ручной стёжки квилтов. Это короткие иглы, предназначенные для прокладывания маленьких и аккуратных стежков.

Фото: craftsy.com 13. Так называемые иглы для слабовидящих — отличаются особым устройством ушка. Ушко иглы имеет клиновидное углубление, которое направлено в сторону острия. Нитка втягивается через клин в ушко движением сверху вниз. Также нитку в такую иглу можно вдеть и обычным образом. Такие иглы удобны не только для тех, кто не обладает острым зрением, но и для тех, кто не очень любит возиться с вдеванием нитки в ушко.

Фото: lens-club.ru 14. «Цыганские иглы», они же мешочные — толстые (2-5 мм) и длинные (70-200 мм), для пошива и ремонта изделий из грубых толстых тканей (парусина, брезент, мешковина).

Фото: dickblick.com 15. Иглы с золотым или цветным ушком — считается, что напыление золотого цвета даёт лучшее скольжение, поэтому в такое ушко проще продевать нитку. Разноцветное же покрытие на ушке — скорее маркер, помогающий быстрее найти нужную иглу среди прочих.

Фото: prym.com Фото: sewandso.co.uk