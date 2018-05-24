Минсельхоз предложил выращивать для розницы специальные сорта картофеля

Российским предприятиям необходимо начать выращивать специальные сорта картофеля для розничной продажи, заявил RNS заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко в кулуарах ПМЭФ — 2018.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на Национальный плодоовощной союз сообщила, что розничные сети отказываются от покупки российского нефасованного картофеля весной и летом из-за его низкого качества.

«Картофель входит в наш знаменитый борщевой набор. Морковь, картофель, свекла, лук — с этим мы должны научиться работать уже давно. Для розничной торговли надо выращивать определенные сорта, которые имеют товарный вид», — сказал Громыко RNS.

Он также сказал, что не стоит расценивать эту информацию всерьез.

«Будем расценивать (заявления об отказе ритейлеров от покупки российского картофеля. — RNS) как временную шутку. Оборудование сегодня стоит недорого. Я думаю, что такая шутка имеет под собой основания, но она легко поправима», — отметил замминистра.

Громыко подчеркнул, что в России есть программа по строительству картофелехранилищ.

«Об интервенциях точно не стоит задумываться. А вот о модернизации первичной обработки картофеля, конечно, надо. У нас прекрасная программа строительства картофелехранилищ — она должна быть систематизирована с помощью региональных администраций», — сказал он.

«Нам надо перестраиваться. Сетевые магазины (не должны заниматься. — RNS) ещё и предпродажной подготовкой. Сегодня рыночная экономика, и тот, кто лучше подаёт товар, тот и выиграл», — подытожил Евгений Громыко.