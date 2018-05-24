Литературная гостиная районной библиотеки лидирует в окружном конкурсе

Библиотека №162 Нагатинского затона лидирует в окружном конкурсе на «Лучшую литературную гостиную». Проводит творческое соревнование Институт русского языка и литературы имени Пушкина.

Районная библиотека представила на состязание гостиную ««Мы» и антиутопии», в которой и судьями, и участниками стали студенты колледжа связи № 54.

Посвятили данную встречу развитию жанра антиутопий на примере классических произведений 20 века: «Мы» Замятина, «1984» Оруэлла, «О дивный новый мир» Хаксли и «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери.

— Я выбрала антиутопии, потому что сама очень люблю этот жанр, да и у молодежи это сейчас популярно, все эти фильмы — «Дивиргент», «Голодные игры». Вот на волне сегодняшней востребованности этого направления и захотелось поведать его историю детям, — рассказала редактору газеты «Нагатинский затон» хозяйка-ведущая вечера Ольга Калугина

Так как многие ребята уже читали эти произведения литературная встреча прошла в формате философской беседы. Библиотекарь задавала вопросы по мироустройству в выбранных книгах. Спрашивала, что можно и чего нельзя делать, чтобы выжить в описанных обществах. А на вопрос какой из миров студенты считают наименьшим злом практически все ответили «О дивный новый мир».

Помимо философских бесед на литературной гостиной по каждой книге сформулировали инструкции для выживания.

— В романе «Мы», например, можно выжить, если слиться с толпой и боготворить государство, — отметила Ольга Калугина.

Поддержать нагатинский проект можно на сайте Института Пушкина. Огласят победителей ко дню рождения Пушкина — 6 июня.

Фото: сайт Института Пушкина