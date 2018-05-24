Почему желтеет укроп?

В последнее время когда покупаю зелень (укроп и петрушку) в магазине, она желтеет буквально на второй день. В чём причина?

«Это значит, что до попадания на полку магазина её недели две хранили при низких температурах и высокой влажности (в полиэтилене). Обычно это необходимо, чтобы она не пожухла при длительной транспортировке, — отвечает доцент кафедры плодоовощеводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Пермского ГАТУ Антон Лещёв. — То есть такая зелень с большой вероятностью выросла не в Перми а, например, в Средней Азии. Либо её очень долго где-то хранили. Когда такая зелень попадает в тепло, листья испаряют влагу и начинают стремительно желтеть. Сделать с этим уже ничего нельзя. Это необратимый процесс. Есть зелень лучше в тот же день, когда вы принесли её из магазина».