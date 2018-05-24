Как найти правильный баланс между работой и личной жизнью

О пресловутом work-life balance сейчас говорят все, кому не лень. Советы, как правило, даются более чем банальные: учитесь «отключаться», оставляйте все проблемы за стенами офиса, больше гуляйте и далее по списку. Легко сказать — сложно сделать. Предлагаем пусть и менее высокопарные, но все же более реалистичные советы.

Уберите рабочую почту с телефона. Потому что иначе вы начинаете постоянно ее проверять — и даже не думайте спорить!

Возьмите на карандаш американскую модель деловых отношений: ни босс, ни подчинённые не отвечают на звонки и почту после определённого времени — если, конечно, не случается чего-то экстремального. Не нужно всегда быть готовым включиться в работу — поверьте, Тим Кук Илон Маск не будут строчить кому-то письма в два часа ночи (учитывая, что встают оба ни свет ни заря).

«Работать нужно не 12 часов, а головой» — с этой известной фразой Стива Джобса действительно не поспоришь. Вам наверняка знакомы люди, которые сидят на работе «для галочки». Не уподобляйтесь им!

Давайте себе отдыхать и не стремитесь к болезненному перфекционизму. Он — главный враг продуктивности.

Учитесь делегировать и не пытайтесь взвалить весь груз ответственности исключительно на себя. Если вы занимаете руководящую должность, постарайтесь научиться доверять людям, с которыми работаете, — иначе у вас не останется времени ни на стратегическое планирование, ни на личную жизнь.