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Как найти правильный баланс между работой и личной жизнью
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Как найти правильный баланс между работой и личной жизнью 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
О пресловутом work-life balance сейчас говорят все, кому не лень. Советы, как правило, даются более чем банальные: учитесь «отключаться», оставляйте все проблемы за стенами офиса, больше гуляйте и далее по списку. Легко сказать — сложно сделать. Предлагаем пусть и менее высокопарные, но все же более реалистичные советы.
Уберите рабочую почту с телефона. Потому что иначе вы начинаете постоянно ее проверять — и даже не думайте спорить!
Возьмите на карандаш американскую модель деловых отношений: ни босс, ни подчинённые не отвечают на звонки и почту после определённого времени — если, конечно, не случается чего-то экстремального. Не нужно всегда быть готовым включиться в работу — поверьте, Тим Кук и Илон Маск не будут строчить кому-то письма в два часа ночи (учитывая, что встают оба ни свет ни заря).
«Работать нужно не 12 часов, а головой» — с этой известной фразой Стива Джобса действительно не поспоришь. Вам наверняка знакомы люди, которые сидят на работе «для галочки». Не уподобляйтесь им!
Давайте себе отдыхать и не стремитесь к болезненному перфекционизму. Он — главный враг продуктивности.
Учитесь делегировать и не пытайтесь взвалить весь груз ответственности исключительно на себя. Если вы занимаете руководящую должность, постарайтесь научиться доверять людям, с которыми работаете, — иначе у вас не останется времени ни на стратегическое планирование, ни на личную жизнь.
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