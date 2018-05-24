Он нашел маму-подростка, которая просила милостыню на улице. То что он сделал для нее и ее ребенка заставило меня плакать!

Однажды я ехал в Ванкувер из Сиэтла и остановился на обед в маленьком кафе. Из окна я увидел, как молодая девушка присела на корточки возле закрытой двери здания, держа небольшой сверток в руках. Она просила милостыню, но люди в основном игнорировали ее. Выглядела она просто сломленной.

Я закончил свой обед и вышел на улицу, подойдя к девушке, я достал свой кошелек и думал дать ей $5 для еды. Но когда я подошел ближе, то увидел, что она рыдала, она выглядела на 14-15 лет. И этот сверток у нее на руках был ребенком. Я чувствовал, как мое сердце раскалывается от боли. Она подняла голову и сказала спасибо, а я спросил, что она хочет на обед. По соседству был небольшой продуктовый магазин, я купил там банку смеси для малыша, и повел ее в кафе. Она была очень благодарна, получив свой бургер она съела его в мгновение ока. Затем я купил ей еще кусок пирога и мороженое. Она открылась и мы поговорили. Ей было 15 лет, когда она забеременела, родители были в ярости, и она убежала из дома. Так прошел почти 1 год. Я спросил ее, хотела бы она вернуться домой, а она молчала. Затем она сказала, что родители не хотят ее видеть, ведь она украла немного денег у отца, когда убегала. Но их хватило совсем не надолго, а в 15 лет на улице очень тяжело. Она хотела вернуться, но она боялась, что никто не примет ее после того что она сделала.

Мы еще поговорили, и я сказал, чтобы она позвонила с моего телефона домой, но она не хотела. Она колебалась и придумывала отмазки, но в конце концов согласилась. Ее мама подняла трубку и поздоровалась. Я представился и сказал, что ее дочь хотела бы поговорить с ней, сначала была тишина, а затем я услышал плач. Дал телефон девушке и она просто тихо слушала как ее мама плакала, а потом сказала «привет» и расплакалась. Они поговорили, она дала телефон мне, и я поговорил с ее мамой еще немного. Я отвез ее на автобусную станцию и купил ей билет домой. Дал ей 100 долларов наличными на случай непредвиденных расходов, и немного подгузников, салфеток и закуски для дороги.

Добравшись до автобуса, она просто плакала, и все время говорила «спасибо» снова и снова. Я поцеловал ее в лоб и обнял, поцеловал ее ребенком, и посадил на автобус. Я получаю от нее красивую открытку на каждое Рождество. Ей 21 сейчас и она учится в колледже. Ее зовут Макейла, а ее ребенка Джо.

Я никогда не говорил никому об этом. Я чувствую себя хорошо зная, что я сделал что-то хорошее в этом мире.