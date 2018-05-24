Сиенна Миллер сверкнула целлюлитом

Актрису подловили, когда она шла по делам и не глядела по сторонам.

А ведь еще совсем недавно, всего пару недель назад, 36-летняя красотка была включена нашим сайтом в хит-парад самых просто, но стильно одевающихся звезд, и на тебе — на днях она предстала совсем в другом образе.

К наряду все так же претензий нет — простенько и со вкусом, но вот на сей раз обращаешь внимание не на удачно подобранные джинсовые шорты, блузочку в мелкий горошек и удобную сумку, а на целлюлит знаменитости. Его она и не думала скрывать.

Спереди еще ничего…

…а вот сзади не очень

И стал он достоянием общественности потому, что Сиенна, судя по всему, относится к своей популярности довольно беспечно: идет как ни в чем бывало по улицам, по сторонам не глядя. Тем временем бдительные папарацци щелкают ее направо и налево во всех ракурсах. Но Миллер, похоже, все равно. Она спокойна и вся в своих мыслях. А может, знает о своей проблеме и направляется как раз в спортзал?

Посоветуем ей чуть внимательнее следить за собой и даже — а почему и нет — брать пример с нашей суперзвезды Розы Сябитовой, которая старше ее ровно на 20 лет, а выглядит так, что может снимать себя любимую в каком угодно ракурсе. Подробнее о том, как ей удается держать шикарную форму, читайте ЗДЕСЬ.

К пляжу готовы: эффективные процедуры от целлюлита

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