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Она была ошеломлена, когда увидела, как женщина обращается с глупыми просьбами к продавцу.
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Она была ошеломлена, когда увидела, как женщина обращается с глупыми просьбами к продавцу. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды я делала покупки на кассе, когда меня прервала одна богатенькая дамочка. Она возмущенно сказала продавцу, что кофе не горячий. Он извинился и сказал ей, что он может сделать еще одну чашечку. Но она сказала: «Нет, я занята, чтобы ждать!» Продавец предложил ей вернуть деньги, и она ответила «Нет, я не хочу возврата! Я занята, и я хочу чашечку горячего кофе прямо сейчас!»
Я чувствовала себя так плохо из-за этого продавца, который, судя по акценту, был в стране совсем не долго и был в шоке от ее хамства. Я просто сорвалась и сказала: «Слушай, ты богачка, он извинился, что кофе не горячий, предложил сделать еще одну чашечку или вернуть деньги. Что вы хотите от него? Единственный способ выполнить ваш запрос, это заполучить машину времени и сварить еще одну чашку кофе, прежде чем вы получите первую. Он похож на волшебника!? Нужно просто заткнуться, вернуться в свой нелепый внедорожник и попытаться вести себя как взрослый человек!» Она просто стояла там, дрожа, я не могу сказать, был ли это гнев или страх, но после, она выбежала из магазина и скрылась. Все люди в очереди аплодировали мне. Продавец был в шоке от моей выходки, но сказал мне: «Приятно знать, что некоторые люди могут заступиться за незнакомых людей в этой стране».
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Женский форум
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