Мистик Садхгуру: «В будущем жизнь превратится в один большой выходной»

В рамках сессии «Транзитный мир: что завтра?» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступил гость из Индии — известный мистик и йогин Садхгуру. Он отметил в своей жизнеутверждающей речи, что видит в развитии технологий путь к счастью и благоденствию в мире.

— Для людей наступает хорошее время. Сама идея доминирования исходит от нищенского сознания и менталитета. Почему я должен доминировать? Через 25-30 лет эта идея устареет. Будет ли какое-то злоупотребление? Будет, как обычно, но блага будет гораздо больше. Доминирование завтра — это будет не доминирование отдельных компаний или стран. Это будет доминирование людей. И только когда это произойдет, гений человека раскроет свой потенциал как никогда ранее, — сказал Садхгуру.

На данный момент, считает мистик, человечество ограничивает идея выживания. Сейчас каждому приходится трудиться, чтобы обеспечить свое существование. Но если процесс развития технологий не тормозить искусственно, насильно — никому не нужно будет становиться богатым и успешным в плане выживания. Все будут получать жизненные блага даром и наравне.

— Вы даже не знаете в какой стране находитесь — таким будет будущее. Все будут говорить одинаково. Вы говорите по-русски, а я вас понимаю (показывает устройство-переводчик — прим. ред.) — раньше такое было невозможно!

Мистик рисует на первый взгляд утопичный мир без стремления к лидерству. Но справедливо его утверждение о том, что сегодня человеку уже не нужны мускулы, чтобы добыть пищу. Сегодня пределы возможностей ограничены пределами технологической мысли, которая уже может обеспечить мир без борьбы за блага. Без нервозности и депрессии.

— Контролировать вас — это не успех. Освободить вас — это успех. В переходном периоде, конечно будут проблемы и будут социальные потрясения… Но я думаю, что если технологии будут так развиваться, то у нас скоро будут большие выходные и великолепный мир, в котором не нужно будет бороться за выживание, — заключил мудрец.

В Индии Садхгуру (настоящее имя Джагги Васудев) входит в число 50 самых влиятельных людей Индии и награжден премией за «выдающиеся и исключительные заслуги». Он практик йоги и основатель некоммерческого фонда «Иша», занимающегося программами личностного роста и сохранения окружающей среды.