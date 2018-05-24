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Что нельзя делать в костеле православным
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Что нельзя делать в костеле православным 

Кириллица 57 минут назад
Фото: Кириллица
Что делать, если вы православный человек и оказались в местах, где нет православных храмов? Или вы желаете посетить костел в качестве туриста? Можно ли зайти в католический храм? И как себя в нем вести?
Православные священники утверждают, что в посещении католического храма православным христианином ничего предосудительного нет. Но только в том случае, если вы не преследуете цели помолиться там. Данное правило продиктовано вовсе не презрением к представителям другой религии, а уважением к ним. Исключение из правила составляют только те католические храмы, где находятся общехристианские реликвии.
Как вести себя в костеле
Требования к внешнему виду у католиков не такие строгие, как у православных. Однако все же не следует являться в храм в излишне откровенной одежде. Женщинам разрешается посещать храм в брюках и с непокрытой головой. А вот мужчины головной убор обязаны будут снять.
Переступив порог католического храма, православному христианину достаточно чуть склонить голову или перекреститься по своему обычаю. Однако не следует слишком задерживаться в дверях, возле которых обычно находятся сосуды с освященной водой. Католики при входе опускают в эти сосуды пальцы. Это служит подтверждением тому, что вошедший человек крещеный. Поэтому не задерживайтесь там для того, чтобы прихожане могли беспрепятственно совершить этот обряд.
Вместо привычного нам алтаря в католическом храме имеется пресбитериум. Это священное место, отделенное от общего зала перегородкой. Заходить за перегородку простым мирянам строго запрещено.
В католических храмах разрешается сидеть. Для этого в зале имеются скамейки с небольшими ступенями внизу. Эти ступени служат для преклонения коленей — а вот этого делать не стоит.
Кроме того, православному (равно как и некрещеному) человеку нельзя участвовать в таинствах: причащении, исповеди, венчании (конечно, как гость придти можно, но венчаться православному христианину у католиков нельзя).
Во время службы не стоит ходить по храму, громко разговаривать, фотографировать. Если после службы вы захотите о чем-то спросить священника, не подходите к нему, пока он с кем-то разговаривает. Беседа может носить конфиденциальный характер. И, конечно, не следует стоять слишком близко к кабинкам для исповеди.
Перед причастием в католическом храме принято жать друг другу руки со словами «Мир тебе!», поэтому будьте готовы протянуть и свою ладонь.
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