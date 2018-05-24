Бродского сдал спекулянт и проходимец

Одним из тех, кто близко знал Бродского, был известный переводчик Виктор Голышев , лауреат малого «Букера». Они стали друзьями перед арестом поэта, когда на того охотилась милиция в Ленинграде, а невеста готовилась изменить ему с другом. News.ru расспросил Голышева о том, как Бродский скрывался в подмосковной Тарусе и что стало причиной его бегства.

— Когда я познакомился с Бродским, за ним уже гонялись в Ленинграде, и он две недели прятался в Тарусе, у второго мужа моей матери, писателя и переводчика Николая Оттена. Бродский дружил с Ардовыми, у них часто останавливалась благоволившая к нему Ахматова.

Отрекомендовала Бродского, скорее всего, писательница и правозащитница Фрида Вигдорова — она всегда во всё встревала.

Его приняли, Николай Оттен отвёл ему свою комнату.

AP/TASS/Dmitry Lovetsky

Музей Иосифа Бродского

— Какое впечатление произвёл на вас Бродский?

— Самое хорошее! Многим он казался слишком шумным и самоуверенным, но мы сразу понравились друг другу. При этом, что касается стихов, не могу сказать, что они полюбились мне сразу. Бродский читал «Большую элегию Джона Донна», и я заметил, что мне не очень нравится. На это мое замечание он совершенно не обиделся.

— В Тарусе ему удалось избавиться от внимания правоохранительных органов

— Дело в том, что пока Бродский жил в Тарусе, в Ленинграде одновременно разворачивался роман между его возлюбленной Марианной Басмановой и его приятелем, поэтом Бобышевым. А он об этом узнал — видимо, ему позвонили по междугороднему. И сразу же сорвался, уехал в Питер. Именно там его и схватили. А если бы он затаился в Тарусе, его бы не тронули.

— И никто его не остановил?

— Николай Оттен, человек умный, советовал ему не дергаться. Но Бродского было не остановить.

А может, его всё равно бы арестовали — ведь в Ленинграде на него главным образом охотилась не милиция, а некий Лернер, псевдообщественник, спекулянт и проходимец по фамилии Лернер, рассчитывавший сделать на суде над Бродским карьеру. Он и начал эту кампанию, благодаря нему в газете появилась изобличавшая Бродского статья. При этом после истории с Бродским он и сам сел, за спекуляцию автомобилями.