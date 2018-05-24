Снова как в 17 лет

По словам специалиста, большинство девушек идут на такую пластику, чтобы улучшить качество интимной жизни. Во время процедуры происходит стимуляция всех рефлексогенных зон, в первую очередь клитора, точки G и сужение вагинальной манжетки.

«Либо это проблемы деликатного характера, когда нужно быстро устранить стрессовое недержание мочи при кашле, смехе, чихании, натуживании, поднятии тяжестей. В пользу здоровья интимной микрофлоры происходит её нормализация — прекращаются рецидивирующие кольпиты, устраняется сухость, уменьшаются обильные выделения вследствие сужения половой щели», — рассказывает врач. Для кого-то показаны филлеры, кто-то решает проблему с помощью жидкой формы гиалуроновой кислоты или нитей. Пластика может применяться в том случае, когда лекарственные препараты ещё бессильны, а прямых показаний к оперативному лечению нет.

Наталья рассказывает, что многие пациенты идут за эстетикой — устранить асимметрию половых губ либо увеличить их объём.

«Если у девушки были анатомические дефекты и она стеснялась, или она испытает дискомфорт из-за сухости при половом контакте, а постоянное использование лубрикантов изменяют ощущения, с помощью местного введения гиалуроновой кислоты эта проблема может быть устранена», — считает гинеколог.

Также на процедуру решаются те девушки, у которых есть сложности с оргазмом. «Введение филлера в точку G доставит новые ощущения. Проводится также введение препарата под клитор и под капюшон клитора, ведь это мощные рефлексогенные зоны», — рассказывает Наталья.

«Или приходят пациентки, которым может доставлять болезненность половой акт из-за сухости. Лубрикант делал слишком «влажно» и особо не помогал. Мы насытили слизистую жидкой гиалуроновой кислотой и проблема решилась», — добавляет врач.

По наблюдениям специалистов, для молодых девушек актуальные сексуальные вопросы — это оргазм, сужение половой щели либо решение надоевших повторяющихся воспалительных процессов; для женщин постарше это вопросы, касающиеся мочеполовой сферы: недержание мочи, желание сузить и подтянуть уретру, а также возобновить или освежить былые ощущения при интимной близости.

«Мы вводим в слизистую лёгкую форму гиалуроновой кислоты, а это на настоящий момент самый мощный омолаживающий элемент для нашего организма. Препарат действует местно, не перераспределяется в тканях и оказывает длительный эффект. Сужение половой щели также возвращает более моложавый вид органам», — так, по словам Натальи, выглядит процедура омоложения.

К манипуляциям чаще прибегают рожавшие девушки. Их волнует перерастяжение стенок и расхождение мышц тазового дна. «Технически обкалывается так называемая вагинальная манжетка, которая сужает вход во влагалище. Здесь может быть использован как один 1 мл вещества, так и несколько, всё зависит от клинической ситуации. Иногда добавляются нити, они стягивают ткани и усиливают и дополняют результат», — рассказывает Телятникова о пошаговом процессе коррекции.

По словам специалистов, партнёры чаще всего замечают перемены в качестве интимной жизни, но не догадываются, с чем это связано. Социальный портрет пациенток разнообразен — от домохозяек до жриц любви и педагогов.

«Была преподаватель в институте. Во время лекций у неё часто першило горло, ей приходилось пить воду или прокашливаться. Но во время подкашливания происходили «конфузы». Мы укрепили уретру у пациентки. Была пациентка древней профессии, она уже проводила такую процедуру ранее и решила дополнить и усилить эффект — практически с порога она сама попросила ей усилить точку G и под клитор. Есть девушки, которые знают чётко, чего хотят», — иронично замечает гинеколог.

Откажут в процедуре совсем юным девочкам, женщинам с энурезами и нейрогенным мочевым пузырем, в этом случае нужна консультация детского уролога и невролога соответственно.

Эксперты предостерегают: не доверяйте интимную пластику косметологам.

«Они не знают анатомических особенностей и возможных последствий, так как у них нет соответствующего образования. Стандарт: сначала берётся мазок на микрофлору и онкоцитологию, поэтому если что-то не так, то врач-гинеколог с обучением по интимной пластике тут же сможет принять необходимые меры и назначить лечение. Косметологи же в большинстве не обладают знаниями даже при первичной диагностике на противопоказания к пластике», — рассказывает руководитель медицинского центра Родион Швецов.

Препарат для инъекций должен иметь обязательную сертификацию и высокий уровень очистки. Следует узнать, имеет ли кислота сертификат и клинические исследования. Иначе можно навредить своей слизистой, «отравить ткани», получить недостаточный или непродолжительный эффект.

В среднем в Новосибирске цена такой манипуляции — около 19 тысяч рублей, в стоимость включён первичный осмотр с консультацией, забор анализов, сама процедура.

Читайте также: «Я умею показывать красивую эротику» Хрупкая гимнастка покорила 300 тысяч человек: она одинока из-за больной любви и учит женщин быть собой.