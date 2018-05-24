7 главных правил дачного фитнеса

Можно ли организовать работу в саду так, чтобы усталость была только приятной, а мышцы отзывались на нее не мучительным стоном, а лишь крепли и наливались силой? Можно, если работать без фанатизма и постараться совмещать обычную садовую работу с теми упражнениями, которые приходится выполнять в фитнес-центре или спортзале.

Можно ли организовать работу на даче так, чтобы не переутомляться?

Правило первое: начинайте постепенно

Вспомните, как строится любой комплекс аэробики или даже утренней гимнастики: после легких разминочных упражнений наступает черед более трудных, с большой нагрузкой. Точно так же необходимо работать в саду. Начинайте с более легкого: уборки сухой травы, обрезки, окучивания и рыхления, а уж потом приступайте к вскапыванию земли или прополке.

Правило второе: делайте перерывы

Многие из нас отличаются садовым фанатизмом. Начав работу ранним утром, разгибаем спину, когда уже совсем невмоготу. Это категорически неверно — мышцы устают от однообразных движений довольно быстро, производительность труда резко уменьшается, а ощущение каторги увеличивается.

Не забывайте про перерывы

Не давайте себе уставать, делайте перерывы, как только почувствовали первые признаки усталости. Время для них, также как и продолжительность, определяются индивидуально: один чувствует себя уставшим уже через полчаса, другой может проработать и два часа без перерыва. И если вы захотели отдохнуть уже через полчаса, ничего страшного: в конце концов, сад ведь нужен для удовольствия, а не для изнеможения.

Правило третье: меняйте работы

Чтобы к вечеру не отваливалась поясница и не ныли запястья, после каждого перерыва меняйте вид нагрузки. Пусть это выглядит со стороны как несобранность, не обращайте внимания на любопытство досужих соседок. Ведь это ваш секрет, чтобы не уставать. Порыхлили клумбы полчаса — следующие полчаса займитесь кустарниками, а потом вернитесь к цветнику. Рассадили цветы одного вида — обработайте малину, следующая рассада немного подождет.

Правило четвертое: слушайте свой организм

У каждого из нас есть «слабые места». У кого-то проблемный позвоночник, кому-то нельзя поднимать тяжести, кто-то быстро набивает мозоли на нежных ладонях. Заранее примите меры предосторожности, если это возможно.

Позаботьтесь о защите и примите меры предосторожности

Скажем, руки стоит защитить не только рабочими перчатками, но и повязками на тех местах, где потертости возможны. Поясницу подстрахует широкий пояс. А еще лучше, если вы договоритесь с домашними, когда и где именно вам потребуется их помощь.

Правило пятое: соблюдайте технику безопасности

Многим не приходит в голову, что работа с любым инструментом требует знания общих правил техники безопасности. Так, если вы работаете с садовой тачкой, нагружать ее сверх меры опасно не столько для тачки, сколько для вашей спины. Лучше нагрузите меньше и сделайте лишний рейс, чем тащить ее, пыхтя, по рыхлой земле или в гору.

Одна большая лейка хуже, чем две поменьше

Поднимать тяжести можно только двумя руками одновременно, распределяя их примерно поровну. Так, лучше нести в обеих руках две лейки по 5 литров, чем десятилитровую одной рукой. То же относится и к ведрам. Поднимая тяжести, не наклоняйтесь за ними, а приседайте, пружиня в коленях, — так вы сохраните позвоночник от неправильной нагрузки.

Правило шестое: вспоминайте физкультуру

Многие работы в саду по характеру движений напоминают физические упражнения, знакомые нам с детства. Прополка состоит из наклонов туловища вперед, а обработка кустарников и сбор ягод напоминают наклоны в стороны. Опрыскивание крон деревьев — это почти потягивание вверх, работа триммером — вращение туловища и т.п. Если так и воспринимать эти занятия, то получается, что мы целый день заняты полезными для фигуры упражнениями.

Правило седьмое: считайте калории

Помните, в предыдущей публикации мы говорили о том, что летний сезон — идеальное время для похудания. Во-первых, рацион питания намного легче и позволяет скорректировать вес за счет правильного выбора блюд. Но об этом подробнее поговорим в следующий раз. А во-вторых, физические нагрузки, которых нам так недостает зимой, летом представлены в изобилии и разнообразии. Поэтому считайте, сколько килокалорий вы сжигаете за день работы в саду.

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