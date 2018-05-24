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Депутат поддержал инициативу повысить возраст совершеннолетия
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Депутат поддержал инициативу повысить возраст совершеннолетия 

РИА Новости 51 минуту назад
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал поддержал предложение замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой повысить возраст совершеннолетия, потому что рост и физиологическое развитие организма заканчиваются в 21 год.
Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила РИА Новости, что совершеннолетие в России должно наступать в 21 год и до этого момента для людей должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака, а осмотры должен проводить педиатр.
"Логика (у предложения Яковлевой) есть, и логика серьезная, почему в 21 год. Потому что в 21 год организм человека окончательно созревает и заканчивается рост. Поэтому я понимаю, почему она предложила считать совершеннолетие именно в 21 год. И здесь я согласен полностью", — сказал РИА Новости Фургал.
По мнению парламентария, совершеннолетие можно считать как по медицинским и физиологическим показателям, так и по социальным.
"Вот у нас по социальным (совершеннолетие) наступает в 18 лет, а если брать чисто медицинскую точку зрения и физиологическую, то на самом деле организм заканчивает развиваться, окончательно заканчивает развиваться только в 21 год. А до 21 года — это, по сути, еще растущий организм, который очень чувствителен ко многим вещам. Особенно таким травмирующим, как алкоголь и табак", — пояснил депутат.
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