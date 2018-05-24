Ещё
Журналисты расшифровали «язык галстуков» на ПМЭФ‐2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Журналисты расшифровали «язык галстуков» на ПМЭФ‐2018 

360tv.ru 45 минут назад
Журналисты ИА Nation News сделали любопытное наблюдение в течение первого дня ПМЭФ‐2018. Они расшифровывали «язык галстуков» гостей и участников форума.
Президент России Владимир Путин пришел в изысканном пурпурном галстуке.
Французский лидер Эммануэль Макрон выбрал синий цвет, японский премьер Синдзо Абэ предпочел желтый оттенок.
А вот глава Молдавии Игорь Додон вышел из самолета без мужского аксессуара. Ведущий эксперт в области этикета и бывший руководитель Госслужбы протокола Санкт-Петербурга Иван Арцишевский указал на промах президента республики.
«Что Игорь Додон прилетел без галстука — плохо, это говорит о недопонимании, о незнании каких-то основ этикета. Но иногда так хотят сказать, что не планируют давать интервью и общаться с официальной позиции. С точки зрения протокола, Додона можно рассматривать как лицо неофициальное, раз он без галстука прилетел на встречу, где на других галстук есть», — сказал Арцишевский.
Фиолетовые и пурпурные расцветки подобрали глава Счетной палаты Алексей Кудрин и представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.
Руководитель Минпромторга Денис Мантуров привлек внимание красным колером. Именно этот цвет стал преобладающим среди гостей и участников форума.
«Красный, особенно яркий — цвет агрессии. Пурпурные и фиолетовые оттенки — это тоже цвета наступления», — подчеркнул эксперт.
Он охарактеризовал тенденции в мужской моде, особенно в области протокола, как консервативные, и объяснил, что красные оттенки всегда обозначали агрессию и напор.
Накануне ПМЭФ-2018 на закрытом приеме для гостей форума выступила российская рок-певица Земфира. Часовой концерт прошел на сцене в банкетном зале «Наутилус Спейс» на Васильевском острове.
360tv.ru: последние новости
Принц Гарри и Меган Маркл поженились Россиянка сменила полицию на секс‐индустрию ради спасения проституток СМИ разглядели кружащую у лица Меган Маркл муху во время бракосочетания
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться22
Китайцы рассказали о смертельной опасности шашлыка81
Модель впала в кому после ненужной липосакции2
Как уродует пластическая хирургия1
Почему вы едите банан неправильно13
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение