Журналисты расшифровали «язык галстуков» на ПМЭФ‐2018

Журналисты ИА Nation News сделали любопытное наблюдение в течение первого дня ПМЭФ‐2018. Они расшифровывали «язык галстуков» гостей и участников форума.

Президент России Владимир Путин пришел в изысканном пурпурном галстуке.

А вот глава Молдавии Игорь Додон вышел из самолета без мужского аксессуара. Ведущий эксперт в области этикета и бывший руководитель Госслужбы протокола Санкт-Петербурга Иван Арцишевский указал на промах президента республики.

«Что Игорь Додон прилетел без галстука — плохо, это говорит о недопонимании, о незнании каких-то основ этикета. Но иногда так хотят сказать, что не планируют давать интервью и общаться с официальной позиции. С точки зрения протокола, Додона можно рассматривать как лицо неофициальное, раз он без галстука прилетел на встречу, где на других галстук есть», — сказал Арцишевский.

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров привлек внимание красным колером. Именно этот цвет стал преобладающим среди гостей и участников форума.

«Красный, особенно яркий — цвет агрессии. Пурпурные и фиолетовые оттенки — это тоже цвета наступления», — подчеркнул эксперт.

Он охарактеризовал тенденции в мужской моде, особенно в области протокола, как консервативные, и объяснил, что красные оттенки всегда обозначали агрессию и напор.

Накануне ПМЭФ-2018 на закрытом приеме для гостей форума выступила российская рок-певица Земфира. Часовой концерт прошел на сцене в банкетном зале «Наутилус Спейс» на Васильевском острове.