«Мое безмерное счастье»: Виктория Боня показала трогательное фото с дочерью

38-летняя Виктория Боня недавно рассекретила своего нового избранника. Им стал французский миллиардер Пьер Андюран . Они вместе появились на Каннском кинофестивале. Позже модель рассказала, что возлюбленный очень эрудирован, а также обладает отменным чувством стиля. Недавно он подарил ей роскошное вечернее платье. В Каннах звезда «Дома-2» также отдыхала со своей шестилетней дочерью Анджелиной. Возможно она уже познакомила наследницу со своим новым возлюбленным.

Сегодня Виктория поделилась трогательным фото с малышкой. В кадре девочка, облаченная в белое платье с бантом, застегивает своей маме молнию на вечернем платье. «Сложно поверить, что совсем недавно доченька ходила в ходунках, а теперь ходит на каблучках и помогает маме собираться на гала ужин во время Каннского кинофестиваля… причем Анджелина наотрез отказалась в помощи и захотела сама застегнуть молнию на моем платье… Мое безмерное счастье! Моя вселенная!», — написала Боня.

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Отметим, что она много путешествует по миру и очень скучает, когда находится в разлуке с дочерью. Родители души не чают в Анджелине. В марте они устроили для малышки сказочный день рождения. На празднике был изысканный торт, аниматоры, много сюрпризов и подарков. Именинница в тот день была облачена в бальное платье, а на ее голове красовалась диадема. Напомним, что отцом девочки является ирландский миллионер Алекс Смерфит. В прошлом году Боня рассталась с ним после семи лет совместной жизни. Однако они продолжают поддерживать дружеские отношения.