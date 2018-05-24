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Великий Новгород займется продвижением регионального бренда «Русь Новгородская»
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Великий Новгород займется продвижением регионального бренда «Русь Новгородская» 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Великий Новгород займется продвижением регионального бренда «Русь Новгородская», презентация фильма о бренде состоялась на сессии «Сделано в России: национальный и территориальный брендинг как инструменты экономического развития и продвижения России в мире» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Наверное, самое большое и самое сложное, что Великий Новгород — это сама история России, это те смыслы, которые заложены в культурный код абсолютно любого человека, который живет здесь. Это огромная история, которую сложно рассказать в простом сюжете… Этот бренд, безусловно, должен быть частью бренда «Сделано в России», и мы были очень благодарны коллегам за то, что мы попали в пилот", — сказал во время презентации губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
В логотипе бренда, по словам Никитина, использован образ книги как символа культуры, буква «Н» как название региона, русская вязь — символ образования и искусства, и геральдические символы. Бренд подразумевает производство сувенирной продукции с символикой «Русь Новгородская», различных предметов одежды, и использование логотипов в рекламе региона.
По итогам сессии между властями Новгородской области и национальным брендом «Сделано в России» было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по продвижению новгородского регионального бренда.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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