«Там люди в чистом сидят»: Ксения Бородина смутила неуместным поведением

Телеведущая Ксения Бородина огорчила своих поклонников недавней публикацией, которая охарактеризовала теледиву не с самой лучшей стороны. Модная светская львица не только промахнулась с выбором одежды, но и ее поведение на съемке оставляло желать лучшего, чего толпы поклонников никак не ожидали от знаменитой красавицы.

Прославленная телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина зачастую демонстрировала хороший вкус в одежде, вынуждая своих поклонниц буквально осаждать ее вопросами, где приобрести такие же наряды. Более того, воспитывая двух дочек, Ксения подавала им пример, как вырасти элегантными и воспитанными леди, следя за собственным поведением. Однако созданный годами образ был разрушен в один миг неудачной фотосъемкой.

Бородина нарядилась в излюбленный спортивный стиль, примерив мягкий костюм нюдового цвета, и явно промахнулась с размером изделия. Длинные рукава практически скрыли кисти теледивы, а у щиколоток штаны собрались в совсем непривлекательные гармошки. Более того, к модному провалу прибавилось и сомнительное поведение, ведь для желанных кадров Ксения с ногами забралась на лавку. Поклонники вмиг забили тревогу и сочли своим долгом без промедления указать знаменитости на плохие манеры, которые не к лицу медийной персоне. Разбушевавшиеся почитатели на весь лад раскритиковали своего кумира, до забвения обсуждая ее ноги на лавке, куда воспитанные люди зачастую садятся попой.

«Ну и зачем так себя вести? Сесть нормально никак? Да и наряд подкачал, не смотрятся штаны с ужасной гармошкой, что тут поделаешь» «Ноги с лавки уберите! Там люди в чистом сидят» «Где Вас учат на скамейках так сидеть? Еще бы с грязными ногами и на стол сели» «Все в тебе прекрасно, но где ваше воспитание, ногами на лавочку. Такой кадр красивый, попробуй с фотографироваться снова, но уже сидеть на самой лавочке, а не на спинке» «Плохо. Потом люди садятся. Это уже звездная болезнь, позволять себе на лавку с ногами залезать»

Впрочем, в последнее время критика часто преследует телеведущую Ксению Бородину. Поклонники поставили под сомнение ее новый взгляд на удачные наряды, отмечая, что в подобных одеяниях ходят скорее пенсионеры. Да и фигура красавицы не дает покоя почитателям, ведь если раньше звезда могла похвастаться округлыми формами, то, похудев, вмиг растеряла былую красоту.