Сделано в России: брендинг как инструмент экономического развития и продвижения России

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

В России ведется активная работа по продвижению бренда «Сделано в России»

«Как заниматься продвижением бренда «Сделано в России»? У нас сейчас этим занимается Росконгресс. Этим занимается Российский экспортный центр. Они сейчас с Russia Today к Чемпионату мира в аэропортах представляют бренд «Сделано в России». Правильно, такие знаковые события надо использовать. Много туристов приедут, они все это будут видеть, будут покупать наши сувениры. Мы проделали серьезную работу, особенно два последних года, у нас также появился такой бренд как «Роскачество». 3,5 тыс. изделий было проверено, огромное количество изделий, которые соответствуют более высоким стандартам качества, получили этот знак. Продажи товаров, которые помечены знаком качества, увеличиваются на 30–35%. 30 млн россиян доверяют информации «Роскачества». Пока мы сами не поверим в наши товары и не будем их покупать, никто за рубежом покупать не будет», — Виктор Евтухов , статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ.

Российские компании развивают и собственные бренды

«Вот «Кортеж» (автомобиль — ред.), Aurus мы создали в России за два года. Над продуктом трудились и производители, и инженеры, и ученые; при производстве этого продукта использовались и цифровые двойники, и цифровое моделирование, цифровое проектирование, виртуальные стенды. И все тесты были пройдены сразу же, с первой попытки. Мы получили автомобиль, на который будет очередь не только внутри нашей страны. Наши зарубежные партнёры будут с удовольствием покупать всю линейку этих автомобилей», — Михаил Садченков, гендиректор, «Национальный бренд „Сделано в России“».

«Мы не можем где-то открыто рекламироваться на открытых площадках. Поэтому не так давно, чуть больше полугода, мы сделали на концерне «Калашников» собственное средство массовой информации, где рассказываем о концерне «Калашников» и есть направление спорта «Биатлон изнутри». Мы видим, какой серьезный интерес к нам как от спорта, так и от руководителей», — Иван Черезов , руководитель спортивных проектов концерна «Калашников».

В работу по созданию и продвижению брендов включились регионы

«Мы постарались использовать образ книги как символ культуры, букву «Н» как название региона, как название Новгорода и как некий символ связи. Это русская вязь как символ образования и искусства. Это геральдические символы. И все это мы постарались объединить в нашем экспортном бренде под названием «Русь Новгородская». Этот бренд должен быть частью бренда «Сделано в России» Наши компании активно включились в «пилот» и сегодня в бренде «Сделано в России» участвует более 30 компаний», — Андрей Никитин , губернатор Новгородской области.

«У нас (Республики Удмуртия — ред.) есть три зонтичных бренда. Они трансформированы в полноценные стратегии развития. Первый — «Сделано в Удмуртии». Это открытая площадка предпринимательского сообщества. Большие преимущества для предпринимателей в Удмуртии: от регистрации товарного знака до продвижения. Туризм в Удмуртии — одно из главных направлений. У нас есть стратегия и бренды «Инвестируй в Удмуртию» и «Удмуртия заряжает»: это и про туризм, и про спорт», — Александр Бречалов , глава Удмуртской Республики.

ПРОБЛЕМЫ

Отсутствие единого подхода к продвижению брендов

«Сегодня некой синергии, которая все бы это объединяла, просто нет, что приводит к дублированию расходов. Сегодня так или иначе в продвижении национальных брендов участвуют более 100 акторов», — Михаил Садченков.

Нехватка инструментов для создания и продвижения национальных брендов

«Нам не хватает двух вещей. Первое — это технологии. И второй момент: нам не хватает немножко наглости в хорошем смысле этого слова», — Андрей Баранников , гендиректор SPN Communications.

РЕШЕНИЯ

Создание единой платформы для продвижения брендов

«Многое может быть оптимизировано, многое может быть синергетично объединено в некую одинаковую историю, которая позволила бы уравнять регионы, у которых нет возможности по продвижению. Наша задача — сформировать ту платформу, которая позволила бы стране в целом собирать этот трафик и далее его распределено давать регионам и помогать им увеличивать охват через собственные территориальные бренды. Сформировать среду и структуру, которая позволила бы все эти бренды интегрировать и дать им дополнительные возможности для развития, при этом обеспечивая исполнение той самой конечной национальной цели», — Михаил Садченков.

Туризм должен стать одним из инструментов продвижения бренда России

«Туризм — это палочка-выручалочка для того, чтобы вытаскивать те или иные территории из бедности, содействовать их процветанию. Туризм помогает небольшим глухим населенным пунктам, они получают дополнительные стимулы для развития», — Ван Пин , председатель Туристической палаты Китайской Народной Республики.

«Туризм не требует большого количества инвестиций. В Китае, как и в России, довольно большое количество регионов, которым есть что показать, но у которых, возможно, нет достаточно хорошо развитой инфраструктуры. Есть огромное количество мер по стимулированию внутреннего туризма, которые могут быть применены в России», — Петр Лидов , директор по корпоративным связям, Sputnik

Использование новых технологий для создания и продвижения национальных брендов

«Для того чтобы сегодня конкурировать, создавать национальные бренды и присваивать им с гордостью наименование «made in Russia», надо использовать новые технологии, создавать новые продукты», — Виктор Евтухов.

Культура — один из инструментов продвижения бренда России

«Нам нужно научиться продавать свои исконные промыслы так, чтобы это было интересно современному потребителю. Вокруг этих маленьких брендов нужно объединить усилия всего сообщества, прежде всего это местное сообщество, местная власть», — Ксения Франк , председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко

«Главное в экспортном потенциале, когда идет разговор о культуре или о любом креативном направлении, состоит в том, чтобы сделать максимальный симбиоз национального и универсального культурных кодов. В анимации это получается, потому что очень много анимации, очень много мультфильмов мы делаем вообще без слов. Например, тот же «Маша и медведь»», — Юлиана Слащева, председатель правления ФГУП «Творческо-производственное объединение „Киностудия „Союзмультфильм““.