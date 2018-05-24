Грот украсит мозаика из драконов и птиц

90 тысяч ракушек — завитки, перламутр, нежные формы. Аккуратно упакованы и защищены от повреждений слоями пузырчатой пленки. Каждая грань — на вес золота. Ведь этим раковинам предстоит украсить стены павильона «Грот», что в столичном музее-усадьбе «Кусково». Этот объект единственный в России, где сохранилась ракушечная отделка. Сейчас там реставраторы старательно восстанавливают настенный декор, созданный из 24 видов раковин моллюсков свыше 250 лет назад. Корреспондент «ВМ» поговорила с реставраторами и узнала все секреты прекрасного «Грота».

Делаешь шаг, и кажется, будто нырнул в прозрачные морские глубины. Яркий подводный мир потрясающе правдоподобно отражен на стенах и сводах павильона. Здесь кальмары, осьминоги, медузы, рыбы и даже морские драконы. Диковинных животных окружает растительный орнамент. А над кудрявыми волнами из ракушек, расправив крылья, парят птицы. Если всмотреться в причудливую вязь, можно увидеть свадебные игры морских коньков. Правда, пока их очертания только угадываются — реставраторы аккуратно восстанавливают былое великолепие. Работа такого масштаба в столице проводится впервые.

— География поставок ракушек — весь мир, — рассказывает «ВМ» главный архитектор проекта и руководитель реставрации Алексей Куликов . — Собирали их в Турции, Греции, Франции, Италии, других странах Средиземноморья.

Размер раковины, к слову, зависит от того, в насколько теплом море она формировалась. А это значит, что некоторые особо крупные экземпляры прилетели в Москву из далеких и очень теплых краев — Филиппин, Японского и Карибского морей. Теперь мастерам-реставраторам предстоит подобрать аутентичные цвета и оттенки, а также правдоподобно и живописно воссоздать морскую флору.

— Мы не удалили ни одной ракушки, которая изначально сохранилась в павильоне, — продолжает Куликов. — Докомпоновываем либо обкладываем новые согласно уже заданному рисунку.

Сейчас работа с декором выполнена уже на 60–65 процентов.

— Это самые черновые работы — укрепление, консервация старых слоев, расчистки. Эти аспекты реставрации одни из самых сложных, — добавляет главный архитектор. — Изначально в павильоне было очень много пыли и копоти, а стекло на своде «Грота» сильно осыпалось.

По его словам, завершить работу планируется к концу августа — началу сентября. А потом — погрузиться на морское дно в парке усадьбы «Кусково» сможет любой желающий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Горянов , начальник управления музейно-выставочной работы департамента культуры Москвы:

— В связи с планом подготовки к 100-летию усадьбы «Кусково» в программу «Культура Москвы» включили работы по реставрации этого уникального объекта культурного наследия. По заказу технического центра Департамента культуры в 2016 году разработан проект реставрации и в 2017-м — приступили к его реализации. Особая сложность работы заключается в реставрации ракушечного убранства интерьеров, в том числе скульптуры и панно. Последние являются музейными предметами, они реставрируются отдельно в Научно-реставрационном центре имени Грабаря. Запланированы реставрация Американской оранжереи, ограды кухонного флигеля, парковой скульптуры усадьбы.