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Настя Каменских спровоцировала слухи о собственной свадьбе
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Настя Каменских спровоцировала слухи о собственной свадьбе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Слухи о том, что Настя Каменских вышла замуж, ходили еще полгода назад. Тогда в светских кругах обсуждали, что певица сыграла тайную свадьбу в Майами с Потапом, с которым долгие годы пела дуэтом. Однако домыслы общественности, похоже, не подтвердились.
Какое-то время спустя Каменских объявила о начале сольной карьеры, и, судя по комментариям в соцсетях, с Потапом теперь общается исключительно по-дружески. Впрочем, и в личной жизни артистки тоже все прекрасно. На одном из недавних светских мероприятий Каменских продемонстрировала кольцо на безымянном пальце, обмолвившись, что оно обручальное.
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Имени избранника певица, разумеется, раскрывать не стала, поэтому поклонникам остается только догадываться о том, кто же завоевал сердце звездной брюнетки.
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