Настя Каменских спровоцировала слухи о собственной свадьбе

Слухи о том, что Настя Каменских вышла замуж, ходили еще полгода назад. Тогда в светских кругах обсуждали, что певица сыграла тайную свадьбу в Майами с Потапом, с которым долгие годы пела дуэтом. Однако домыслы общественности, похоже, не подтвердились.

Какое-то время спустя Каменских объявила о начале сольной карьеры, и, судя по комментариям в соцсетях, с Потапом теперь общается исключительно по-дружески. Впрочем, и в личной жизни артистки тоже все прекрасно. На одном из недавних светских мероприятий Каменских продемонстрировала кольцо на безымянном пальце, обмолвившись, что оно обручальное.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1785036364195325038_6392688"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Имени избранника певица, разумеется, раскрывать не стала, поэтому поклонникам остается только догадываться о том, кто же завоевал сердце звездной брюнетки.