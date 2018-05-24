A:IR — тизер «Персонажи, часть 1»

Большинство из вас, скорее всего, уже видели изображения с игровыми классами из MMORPG A:IR, но нам удалось заполучить еще несколько неопубликованных концепт-артов и мы рады поделиться ими с вами. Пожалуйста, не забывайте, что вещи имеют привычку меняться, и окончательный внешний вид персонажей, возможно, будет другим к релизу.

Ассасин

Броня ассасина — легкая броня. Основные материалы — ткань и кожа, укрепленные в некоторых местах легким металлом. Одежда создавалась таким образом, чтобы она была свободной и позволяла совершать быстрые движения. Ассасин любит прятать свое лицо маской или под капюшоном.

Комментарий художника:

Выбор материала для одежды, которая будет ориентирована на легкость и скорость, являлось главной задачей при проектировании брони Ассассина. Она была создана для эффективного передвижения и состоит из прочного эластичного материала с легким металлом. Я пытался создать сексуальный, но в то же время недоступный и опасный внешний вид с уникальными чулками.

Стрелок

Броня ассасина — легкая броня. Основные материалы — ткань и кожа, обработанные таким образом, чтобы они были как можно тоньше и эластичнее для обеспечения быстрого передвижения. Имеются металлические укрепления на локтях и плечах, что уменьшает эффект отдачи при стрельбе из оружия. Роскошной и официальной одежде Стрелок предпочитает простую и повседневную. Часто Стрелок носит плащ или длинное пальто, маскируя модель передвижения.

Комментарий художника:

Честно говоря, я впервые работал над одеждой, стилистика которой полностью сфокусирована на стимпанке. Сочетание кожаного головного убора, защитных очков и шарфа, похоже, соответствует характеру Стрелка, и я надеюсь, что эта одежда будет напоминать игрокам о свободном полете в огромном небе.

Маунты

Прирученные маунты (транспортные средства биологического типа) позволяют игрокам сражаться прямо во время верховой езды. Летающие маунты имеют ключевое значение в воздушных боях и могут быть улучшены до более высоких уровней в жилых фермах.

Надеемся, вам понравилась эта небольшая статья. Будьте уверены, что в скором времени мы расскажем вам и об остальных классах.

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