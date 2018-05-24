Водопроводную воду в Германии можно пить из-под крана без подозрений

Проверки подтвердили ее высокое качество и безопасность для питьевых нужд. Немецкое Федеральное ведомство по окружающей среде (UBA) сообщило о высоком качестве водопроводной воды, которая повсюду в стране имеет хорошую или превосходную оценку. Единственной проблемой в Германии является эпизодическое превышение предельного значения содержания нитратов. Оно отмечается в среднем в одной пробе на тысячу и составляет в ней более 50 мг на литр. Однако при этом значительно повышенный уровень нитратов встречается в Германии в грунтовых водах, как ранее сообщал МедикФорум. В Германии качество водопроводной воды строго контролируется, поэтому из-под крана потребляют воду 88% немцев. За содержанием нитратов следят особенно, так как известна их опасность для новорожденных: превращаясь в организме в нитриты, эти соли препятствуют усвоению кислорода.