В Хабаровском крае проверят данные об убийстве собаки на глазах у детей

ХАБАРОВСК, 25 мая — РИА Новости . Полиция Комсомольска-на-Амуре проводит проверку размещенной в СМИ и соцсетях информации об убийстве собаки в присутствии детей, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю в пятницу.

Отмечается, что при мониторинге средств массовой информации и социальных сетей полицейские нашли публикацию, автор которой сообщает об убийстве собаки на глазах у детей. Это сообщение было зарегистрировано в дежурной части отдела полиции № 4 УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре.

"В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции проводят проверку по факту жестокого обращения с животным, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.