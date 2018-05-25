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В Хабаровском крае проверят данные об убийстве собаки на глазах у детей
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В Хабаровском крае проверят данные об убийстве собаки на глазах у детей 

РИА Новости 41 минуту назад
ХАБАРОВСК, 25 мая — РИА Новости. Полиция Комсомольска-на-Амуре проводит проверку размещенной в СМИ и соцсетях информации об убийстве собаки в присутствии детей, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю в пятницу.
Отмечается, что при мониторинге средств массовой информации и социальных сетей полицейские нашли публикацию, автор которой сообщает об убийстве собаки на глазах у детей. Это сообщение было зарегистрировано в дежурной части отдела полиции № 4 УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре.
"В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции проводят проверку по факту жестокого обращения с животным, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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