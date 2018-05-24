Глава управы стал по-настоящему новатором

Главы районных управ знают каждый закуток и улочку своего района, думают над тем, как сделать жизнь москвичей комфортнее. И нередко самые интересные идеи «подглядывают» у западных коллег. Корреспондент «ВМ» поговорил с главой управы Басманного района Салманом Дадаевым о том, на какой зарубежный опыт в своей работе он опирается.

В Саду имени Баумана красуется оборудование для воркаута. Тренажеры, особенно в теплое время года, пустующими увидишь редко — не только молодежь, но и люди старшего возраста подтягиваются, отжимаются и висят на турниках. Среди них и глава района Салман Дадаев. Потренироваться на свежем воздухе, рассказывает он, из-за плотного графика сейчас удается редко. Но если появляется свободная минутка — возможность не упускает.

— Не люблю хвалиться, но первый воркаут в Москве семь лет назад был установлен по моей инициативе, — рассказывает Дадаев. — Тогда мой хороший знакомый приехал из Австралии и рассказал об уличных тренажерах, которые там очень популярны. Я, признаться, в эту идею поверил не сразу, но все же решился. И в 2011 году небольшая площадка воркаута появилась в районе Метрогородок, где я работал первым заместителем главы управы по вопросам жилищной политики и ЖКХ. А спустя время такие тренажеры стали устанавливать не только в парках, но и во дворах. Поэтому считаю себя немного новатором! А этот самый первый воркаут в Метрогородке, добавляет Салман Дадаев, и сейчас служит местным жителям, да и выглядит как новенький.

Останавливаться на этом Дадаев не стал. Австралийцы, рассказывает он, подсказали ему и еще одну идею. А именно — оцинкованный забор.

— Вопрос ограждений довольно проблемный для любого района Москвы, — рассказывает он. — Потому что заборы деформируются, их приходится часто менять, красить. Все это не только отнимает время и силы, но и приносит ощутимые финансовые затраты.

Потому Салман Дадаев решил провести эксперимент и установить в районе дома 7а, корпус 4, по улице Гольяновской оцинкованный забор.

— По технологии этот забор окунают в расплавленный цинк и дают ему высохнуть, благодаря чему он не гнется от резких ударов или большого веса, не подвергается коррозии и действию реагентов, — объясняет Салман Дадаев. — При бережном отношении он может прослужить не один десяток лет.

Забором, установленным по периметру палисадника, жители остались довольны. Но пока что он единственный в своем роде на территории Басманки.

Больше всего идей и впечатлений глава привозит из путешествий. Прогуливаясь по узеньким улочкам Европы, замечает — урны у них меньше, асфальт другой, да и фасады кое-где ремонтируют иначе.

— Замечаю и ошибки, и интересные решения, — рассказывает он. — Больше всего меня впечатлили водостоки в Мюнхене. Они идут вдоль фасада и уходят под землю. То есть на тротуары вода не попадает и не скапливается. Такого я нигде больше не видел.

А в нынешнем году Салман Дадаев и районный музей «Огни Москвы» планируют реализовать еще один проект, но такой, которого за рубежом пока не встретишь.

— На четырех исторических домах района установим небольшие звуковые колонки и датчик движения, — рассказывает он. — Когда человек будет подходить к зданию, постройка автоматически начнет рассказывать свою историю — когда и кем была построена, кто здесь жил, останавливался и многое другое. По-моему, очень интересно!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— В Москве сейчас немало архитектурных решений, которые характерны в большинстве своем для зарубежных стран. Это и новомодные новостройки, и мелкие декоративные детали. Одним такие нововведения нравятся, другим — нет. Но, на мой взгляд, самый главный критерий — чтобы все было гармонично, не портило облик нашего города, не было искусственным. Потому что не все, что красиво смотрится на Западе, подходит нам. Например, небоскребы Нью-Йорка — это отличительная черта и изюминка этого города. А в Москве, по моему мнению, подобные проекты смотрятся странно, как не родные. А вот Дом на Мосфильмовской, вокруг которого было немало разговоров и обсуждений, мне нравится. У этого проекта тоже есть зарубежный прототип. Но все сделано настолько творчески и тонко, что дом гармонично вписывается в облик столицы.