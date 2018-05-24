Визажист нарисовала у себя на руке портрет Меган Маркл. Как тебе?

Лиза Кондревич — визажист и графический иллюстратор, на днях нарисовала на своей руке портрет Меган Маркл (36). За основу она взяла образ с королевской свадьбы. И надо отдать должное, рисунок получился идеальным — все черты жены принца Гарри (33) Лиза передала точь-в-точь.

Кстати, по ее словам, много времени портрет не занял: час-полтора. И все, что ей понадобилось, — это качественная косметика, а именно палитра Anastasia Beverly Hills, тональная основа Collistar Beauty и карандаш Kryolan Aquacolor.

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