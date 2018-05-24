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Визажист нарисовала у себя на руке портрет Меган Маркл. Как тебе?
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Визажист нарисовала у себя на руке портрет Меган Маркл. Как тебе? 

Peopletalk 34 минуты назад
Фото: Peopletalk
Лиза Кондревич — визажист и графический иллюстратор, на днях нарисовала на своей руке портрет Меган Маркл (36). За основу она взяла образ с королевской свадьбы. И надо отдать должное, рисунок получился идеальным — все черты жены принца Гарри (33) Лиза передала точь-в-точь.
Кстати, по ее словам, много времени портрет не занял: час-полтора. И все, что ей понадобилось, — это качественная косметика, а именно палитра Anastasia Beverly Hills, тональная основа Collistar Beauty и карандаш Kryolan Aquacolor.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vizazhist-narisovala-u-sebya-na-ruke-portret-megan-markl-kak-tebe/
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