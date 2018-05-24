Кара Делевинь в мехах, но без нижнего белья засветила свои мягкие прелести

Дерзакая Кара Делевинь снова продемонстрировала миру свою женственность и сексуальность. Короткостриженная модель снялась для камер фотографов Питера Линдберга и Фабьена Барона. В их объективах Кара позирует с длинными локонами и без белья. На черно-белых кадрах Делевинь предстала в верхней одежде, под которой нет ничего, кроме чулок.

Фолловеры Кары оценили ее томные взгляды в камеру и горячие снимки. Меньше, чем за сутки серия снимков набрала почти два миллиона лайков и больше 10 тысяч комментариев.

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Фото:Instagram