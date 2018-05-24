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Три друга в Индии случайно сняли на видео собственное утопление
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Три друга в Индии случайно сняли на видео собственное утопление 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Три молодых человека утонули в пруду в Индии — камера на телефоне одного из них засняла случившееся. Друзья решили развлечься на мелководье, но не рассчитали силы. Об этом сообщает Daily Mail, публикуя ролик.
Как отмечает издание, мужчины 22,27 и 28 лет совершали прогулку на велосипеде на западе страны и решили остановиться у воды. Они настроили камеру мобильного телефона и зашли в пруд. Ни один из них не умел нормально плавать. На кадрах видно, как молодые люди сначала плескаются, затем лихорадочно пытаются выбраться. Позже их головы перестают показываться над водой.
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