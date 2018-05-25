Смеяться или плакать? Как выглядели Роберт Паттинсон, Том Харди, Бенедикт Камбербэтч и другие звезды на своей первой красной дорожке

«Это было начало двухтысячных, мы выживали, как могли» — примерно так, наверное, сегодня оправдывает сочетание красного бархатного пиджака и кожаных штанов Роберта Паттинсона его стилист (или мама). Ностальгические, трогательные и просто забавные кадры — в нашей подборке фотографий звезд на их самой первой красной дорожке. Спойлер: внутри — редкая возможность полюбоваться на юную Киру Найтли в кожаных штанах и кудрявую Ариану Гранде без пластики. Вот так выглядели нынешние звезды во время своего первого выхода в свет: попкорнnews