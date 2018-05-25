На те же грабли: нумеролог рассказала, почему женщины Александра Кержакова бросают его со скандалом

Совсем недавно Милана Кержакова заявила, что ее муж, мягко говоря, не подарок, но если разобраться в ситуации, используя анализ психоматрицы, мы узнаем правду с вероятностью 99%.

Александр Кержаков и дочь покойного политика Вадима Тюльпанова поженились в 2015 году. Весной 2017 года у них родился сын Артемий. Все три года пара считалась одной из самых красивых и образцовых. Но минувшей зимой появились слухи, что в семье Кержаковых уже не так все гладко. Тем не менее супруги воздерживались от любых комментариев на эту тему. Время шло, разговоры о разладе в звездной семье не утихали, и в конце концов «бомба» взорвалась. Милана открыто призналась в том, что их с Александром брак распался.

«Я давно уже не с ним в отношениях… Это абсолютно падший, недостойный уважения человек, увы», — ответила девушка одной из своих подписчиц в Instagram.

По резким высказываниям Миланы становится ясно, что спортсмен сильно обидел свою супругу, настолько, что так и не смог заслужить прощение, как и не смог сохранить свой уже третий брак.

Предыдущий союз экс-форварда сборной России и «Зенита» , закончился еще с большим скандалом, чем этот. Футболист объявил свою гражданскую жену Екатерину Сафронову наркоманкой и через суд добился единоличной опеки над их сыном Иваном. Девушка долго пыталась сражаться за ребенка и свое честное имя, обращаясь в различные фонды, на телевидение и даже к лучшим адвокатам, но повернуть ситуацию хоть на миллиметр в свою сторону у нее так и не получилось.

Более или менее нормальные отношения Александру удалось сохранить лишь со своей первой супругой, Марией Головой, с которой он развелся восемь лет назад. От этого брака у футболиста осталась дочь Даша. Мария подозревала, что Кержаков ей неверен, и опасения подтвердились, когда в Сети появились фото ее мужа, обнимающего неизвестную блондинку, ею и оказалась Екатерина Сафронова, тогда еще супруга хоккеиста Кирилла Сафронова

Очевидно, у Александра ну никак не складываются отношения. Почему все его женщины уходят от него со скандалом, не стесняясь очернить его имя перед всеми поклонниками? Кто виноват на этот раз — Милана или Александр? Редакция WMJ.ru спросила у нумеролога.

В паре всегда виновны двое, и это не пустые слова. Не будем отрицать факт, что матрица Александра содержит одно из самых неблагоприятных для мужчины сочетаний: сектор «удача» 77 + «быт» 1. В этом случае с удачей нужно обращаться с особой аккуратностью, чего, скорее всего, не делает Александр. Обладателя такого показателя всегда тянет в авантюры (это в лучшем случае), в худшем — игромания, наркомания, криминал! А еще такое сочетание велит человеку искать тех, кто будет его «тащить». Милана как раз из тех людей, кто способен на такую заботу. Если бы не несколько фактов:

Александр превосходит свою жену энергетически, его сектор «энергия» сильнее (222/пуст). Подобное положение в паре чаще всего вызывает невозможную боль у женщины. Отпустить такого мужчину даже в магазин крайне сложно, а к друзьям вообще недопустимо. Это всегда было почвой для скандалов в их семье. «Спокойно» она выпускала его только на сборы и тренировки, имеется в виду без истерик. Он, в отличие от нее, мог спокойно и с удовольствием проводить время вне пары или семьи. Ей же хорошо было только рядом с ним. Из-за страха потерять донора даже на короткое время она могла пойти на все.

У Миланы есть показатель, указывающий на ее мстительность («здоровье» 44 + «память» 999). Долго она мстить не будет, но что-то еще обязательно проявится. Скорее всего, еще будут интервью и множество низких фактов, обличающих личность Саши, поэтому ждите новых заявлений. Милана под давлением гнева, любви и ревности может наломать дров. Она хочет, чтобы он извинился, но ей будет всегда мало, к тому же он не чувствует себя виноватым перед ней.

Милана довольно резкая, действует доверяя инстинктам и всегда и во всем пытается соревноваться с мужчинами («характер» 1111 + «долг» 88 + «темперамент» 2). Никакой мужчина не станет это терпеть. Если в паре и было рукоприкладство, то вина за это лежит на Милане. Требуется работа над своей женственностью, и внешний вид здесь ни при чем. Она пыталась занять мужскую роль в паре, Александр ей этого не позволил.

Милана имеет сильный сектор «долг» (88), у Александра он ослаблен (8). По результатам игры секторов ответственности она проиграла сразу. Другими словами, сразу взяла на себя больше обязанностей в семье, а потом потребовала от него таких же вложений. Но мужчине по природе должно быть легче делегировать, этот навык помогает управлять людьми. Милана требовала столько же заботы, сколько давала сама, но взамен так ничего не смогла получить. Скорее всего, ее не устраивало, что с друзьями или на работе он проводит больше времени, что его не интересует жизнь семьи и ребенка настолько, насколько это было важно для нее.

Острый язык у обоих. На выражения в паре не скупились. Обидные слова, оседавшие в памяти надолго, они говорили с усердием. И так как и у Миланы, и у Саши сектор «логика» пуст, никто не задумывался о последствиях.

Милана любит его до сих пор, но никогда не простит и будет мстить. Но не долго, она способна еще раз влюбиться и полюбить с той же силой, запас чувств ей это позволит.

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Фото: Instagram/архивы пресс-служб