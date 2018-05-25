В Мурманской области внедряют меры для повышения качества жизни северян

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости . Власти Мурманской области разрабатывают различные меры для сдерживания оттока населения и повышения качества жизни на севере, в том числе меры финансовой поддержки для различных групп населения — молодых мам, многодетных, малоимущих, сообщила РИА Новости губернатор региона Марина Ковтун

По словам Ковтун, северные регионы уже не столь привлекательны для жизни, как это было в советское время, когда на север ехали «за длинным рублем». Сегодня в Мурманской области, как и во многих других регионах России, наблюдается отток населения.

"На севере некомфортно жить, человек хочет ехать туда, где потеплее. Миграционная убыль есть и более комфортных регионах… Мы делаем многое, чтобы люди оставались, но не все в наших силах, не все в силах одного субъекта. На региональном уровне — это огромные расходы, меры господдержки людям исчисляются миллиардами, немыслима была бы жизнь на севере без поддержки — это субсидии, компенсации на квартплату, пакеты мер в помощь малоимущим, многодетным, молодым семьям", — сказала Ковтун.

Одной из важных инициатив, которые будут реализованы в Мурманской области уже с 1 июля, глава региона назвала выплату молодым мамам, в возрасте до 26 лет родившим первого ребенка. «Мы будем платить по 14 тысяч рублей до достижения ребенком 1,5 лет, независимо от дохода семьи. Это принято на законодательном уровне. Хотели бы, чтобы молодые женщины чувствовали себя уверенно», — сказала Ковтун.

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