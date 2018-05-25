Ещё
В Мурманской области внедряют меры для повышения качества жизни северян
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Мурманской области внедряют меры для повышения качества жизни северян 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Власти Мурманской области разрабатывают различные меры для сдерживания оттока населения и повышения качества жизни на севере, в том числе меры финансовой поддержки для различных групп населения — молодых мам, многодетных, малоимущих, сообщила РИА Новости губернатор региона Марина Ковтун.
По словам Ковтун, северные регионы уже не столь привлекательны для жизни, как это было в советское время, когда на север ехали «за длинным рублем». Сегодня в Мурманской области, как и во многих других регионах России, наблюдается отток населения.
"На севере некомфортно жить, человек хочет ехать туда, где потеплее. Миграционная убыль есть и более комфортных регионах… Мы делаем многое, чтобы люди оставались, но не все в наших силах, не все в силах одного субъекта. На региональном уровне — это огромные расходы, меры господдержки людям исчисляются миллиардами, немыслима была бы жизнь на севере без поддержки — это субсидии, компенсации на квартплату, пакеты мер в помощь малоимущим, многодетным, молодым семьям", — сказала Ковтун.
Одной из важных инициатив, которые будут реализованы в Мурманской области уже с 1 июля, глава региона назвала выплату молодым мамам, в возрасте до 26 лет родившим первого ребенка. «Мы будем платить по 14 тысяч рублей до достижения ребенком 1,5 лет, независимо от дохода семьи. Это принято на законодательном уровне. Хотели бы, чтобы молодые женщины чувствовали себя уверенно», — сказала Ковтун.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
Депутат поддержал инициативу повысить возраст совершеннолетия Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались и покинули церковь в Виндзоре В США родители подали в суд на 30-летнего сына за отказ съехать от них
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться85
Как уродует пластическая хирургия1
Почему вы едите банан неправильно21
Модель впала в кому после ненужной липосакции5
Ранняя седина: что делать и в чем причина?
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение