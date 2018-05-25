37 неуклюжих и несексуальных вещей, которые могут произойти во время секса

1. Когда вы делаете кому-то приятное своим ртом, из вашего носа начинает течь.

2. И поэтому, каждый раз, когда вы поднимаете глаза, чтобы бросить нахальный взгляд, длинные ручьи соплей текут из носа вам в рот.

3. Неожиданно вам начинает хотеться сильно кашлянуть прямо посередине процесса.

4. Или, еще хуже, вы пытаетесь сказать что-то сексуальное, вроде «да, малыш, отшлепай непослушную девочку», а на деле выходит лишь едва слышное кваканье.

5. И тогда партнер говорит: «Прости, я прослушал, что ты говоришь?». А вы, потеряв терпение, бросаете в ответ: «Неважно, продолжай, прошу тебя!».

6. И оставшаяся часть процесса проходит для вас в сопровождаемой шлепками тишине.

7. Вы стараетесь шлепать изо всех сил, пока один из вас, не рассчитав силы, не заставляет другого кричать: «ОООЙ, НЕ ТАК ЖЕСТКО!».

8. В момент наивысшего сексуального напряжения вы осознаете, что вам требуется презерватив, но найти его вы не можете, даже если готовы поклясться, что он лежит на столике рядом с кроватью.

9. Или вы не можете открыть флакон со смазкой.

10. Если вам все же удается справиться с емкостью, где хранится лубрикант, вы выдавливаете слишком много, из-за чего оба чувствуют себя огромными липкими младенцами.

11. Когда вы делаете это в какой-нибудь ядреной позиции, один из вас тянет мышцу, и процесс приходится немедленно прекратить.

12. Или один из вас пытается сотворить нечто чересчур амбициозное, скорее всего, однажды увиденное в порно. Это оказывается невозможно физически.

13. Вы оба приходите к выводу, что проблему решит йога, и обещаете записаться. Это обещание так и остается невыполненным.

14. Утром вы пытаетесь сделать это по-быстрому, и как только настраиваетесь на нужную волну, срабатывает один из ваших будильников.

15. Звук будильника, который успел подарить вам эмоциональные шрамы, убивает всю атмосферу.

16. Вы пытаетесь обмануть сами себя в душе, но один из вас поскальзывается на мыле.

17. Либо струи душа сильно брызгают вам в глаза, вплоть до того, что вы на время слепните.

18. Вы быстро вытираетесь и бежите в спальню, надеясь, что момент еще не упущен. Но это так.

19. Вы пытаетесь принарядиться, но наряд настолько непрактичен, что вы не можете ни разглядеть его, ни снять.

20. Вы пытаетесь смотреть вместе порно и осознаете, что оба слишком сконфужены, как бы не открыть друг другу свои возможно безумные фантазии.

21. Или один из вас говорит: «Скажи мне, что тебе нравится», но вы ничего не можете сообразить и, в конце концов, выдаете: «Я ЛЮБЛЮ СЕКС».

22. Когда процесс в самом разгаре, вы понимаете, что ваш партнер делает во время секса жутко странное выражение лица.

23. Яростный стриптиз приводит к тому, что один из вас спотыкается о ваши джинсы или бюстгальтер, причем так сильно, что валит что-то с грохотом на пол.

24. Вы пытаетесь заняться сексом посреди ночи, при этом тихо, чтобы не разбудить соседей по квартире, но вдруг слышите, что они шевелятся. Вы останавливаетесь на самом интересном месте и неловко ждете, чтобы они снова уснули.

25. У вас не было времени, чтобы принять душ, поэтому вы быстро помылись в раковине первым попавшимся мылом для рук.

26. Вы вытираетесь бумажными полотенцами, неизбежно оставляя в районе гениталий несколько случайно застрявших комков.

27. Когда дойдет до дела, эти прекрасные крошечные бумажные шарики, скорее всего, окажутся во рту вашего партнера.

28. Вы занимаетесь сексом во время месячных до тех пор, пока ваша постель не окажется полна маленьких сухих кровяных хлопьев.

29. Один из вас внезапно чувствует непреодолимое желание сходить по-маленькому в самый разгар действа, которое приходится прервать до того, как настроение окажется безнадежно испорченным из-за случившегося недержания.

30. Тем временем другой терпеливо лежит и скролит в телефоне, распластавшись на кровати.

31. Когда вы пытаетесь сделать это в позиции 69, один из вас нечаянно бьет другого по голове.

32. Несмотря на то, что вы очень-очень устали, вы все равно пытаетесь заниматься сексом, но прямо во время процесса один из вас начинает дремать.

33. Один из вас неожиданно выпаливает: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ», хотя вы только начали встречаться друг с другом.

34. Или, что еще хуже, дает вам прозвище, которое с вами не обсуждалось, что-то типа: «ШАЛОВЛИВЫЙ ПАПОЧКА».

35. Кто-то пытается сотворить нечто ужасное, например, сделать мощный плевок на ваши гениталии, оставаясь при этом довольным собой. Дело в том, что бывший (бывшая) никогда не говорил (а) ему (ей), что это чертовски грубая вещь.

36. Один человек приходит к другому и просит об этом, если между ними уже что-то было. Они не договариваются, и тогда другой человек говорит: «ОК, тогда давай в следующий раз».

37. Следующего раза никогда не бывает.