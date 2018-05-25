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Фанаты: Анна Хилькевич накачала себя ботоксом до неузнаваемости
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Фанаты: Анна Хилькевич накачала себя ботоксом до неузнаваемости 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Поклонники считают, что Анна Хилькевич переборщила с ботоксом. Лицо популярной актрисы потеряло естественность из-за чрезмерного пристрастия звезды к косметическим процедурам. К такому выводу пришли подписчики Хилькевич в соцсетях. Причем к дискуссии на эту тему комментаторов подтолкнула сама Анна, которая сейчас находится в интересном положении.
«В последнее время меня одолели отзывы, якобы я вся на «уколах красоты» и пластике. Вынуждена рассказать вам секрет и даже кого-то расстроить. Я ничего не делала и не делаю с лицом. Если вы не знаете, в моём положении особенно нельзя ничего колоть, про пластику я уж вообще молчу», — написала знаменитость под одним из фото в Instagram.
Однако такие оправдания показались фолловерам неуместными. По мнению большинства, губы и огромные скулы девушки за последнее время изменились настолько явно, что скрывать вмешательства просто нет смысла.
«Многие пишут про беременность, защищая вас, но, если смотреть, как менялось лицо, то по-любому без уколов не обошлось», «Видно же, что губы и нос неестественные», «Не слежу за ней, случайно сейчас увидела. Просто узнать же почти невозможно», — оставили подписчики разгромные комментарии.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что постаревший Дима Билан с перекошенным лицом шокировал поклонников. Перенесенная болезнь не лучшим образом сказалась на внешности Билана. И репортеры, и фанаты отметили, что в обычной жизни певец выглядит изможденным и постаревшим. Некоторые отметили даже, что лицо певца несколько перекосило. Встревоженные поклонники в очередной раз заподозрили, что певец неизлечимо болен.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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