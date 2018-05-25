В Сянгане представили драгоценности и изделия из жадеита, выставленные на аукцион Tiancheng International 

Сянган, 24 мая /Синьхуа/ — В САР Сянган состоялся предварительный показ драгоценных украшений и изделий из жадеита, которые 3 июня будут выставлены на международный аукцион Tiancheng International 2018. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн Сянган, 24 мая /Синьхуа/ — В САР Сянган состоялся предварительный показ драгоценных украшений и изделий из жадеита, которые 3 июня будут выставлены на международный аукцион Tiancheng International 2018. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн Сянган, 24 мая /Синьхуа/ — В САР Сянган состоялся предварительный показ драгоценных украшений и изделий из жадеита, которые 3 июня будут выставлены на международный аукцион Tiancheng International 2018. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн Сянган, 24 мая /Синьхуа/ — В САР Сянган состоялся предварительный показ драгоценных украшений и изделий из жадеита, которые 3 июня будут выставлены на международный аукцион Tiancheng International 2018. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн Сянган, 24 мая /Синьхуа/ — В САР Сянган состоялся предварительный показ драгоценных украшений и изделий из жадеита, которые 3 июня будут выставлены на международный аукцион Tiancheng International 2018. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн