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В Сянгане представили драгоценности и изделия из жадеита, выставленные на аукцион Tiancheng International
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В Сянгане представили драгоценности и изделия из жадеита, выставленные на аукцион Tiancheng International 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Сянган, 24 мая /Синьхуа/ — В САР Сянган состоялся предварительный показ драгоценных украшений и изделий из жадеита, которые 3 июня будут выставлены на международный аукцион Tiancheng International 2018. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн  Сянган, 24 мая /Синьхуа/ — В САР Сянган состоялся предварительный показ драгоценных украшений и изделий из жадеита, которые 3 июня будут выставлены на международный аукцион Tiancheng International 2018. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн  Сянган, 24 мая /Синьхуа/ — В САР Сянган состоялся предварительный показ драгоценных украшений и изделий из жадеита, которые 3 июня будут выставлены на международный аукцион Tiancheng International 2018. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн  Сянган, 24 мая /Синьхуа/ — В САР Сянган состоялся предварительный показ драгоценных украшений и изделий из жадеита, которые 3 июня будут выставлены на международный аукцион Tiancheng International 2018. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн  Сянган, 24 мая /Синьхуа/ — В САР Сянган состоялся предварительный показ драгоценных украшений и изделий из жадеита, которые 3 июня будут выставлены на международный аукцион Tiancheng International 2018. Фотографии Синьхуа/Ли Пэн
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