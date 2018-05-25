Коллекция архивных кадров, каждый из которых поведает свою историю

Порой фотографии могут рассказать гораздо больше, чем учебники истории. Именно такие снимки из разных стран и разных временных периодов собраны в этой коллекции. На них запечатлены и всемирно известные личности, и простые люди, а в каждом кадре — замершая история.

Источник: Design You Trust

Матросы работают на мачте корабля Garthsnaid во время шторма, 1920 год.

Телониус Монк — американский джазовый пианист и композитор, 1959 год.

369-й пехотный полк, одним из прозвищ которого было Harlem Hellfighters, 1919 год. Во время Первой мировой войны несколько американских частей были укомплектованы исключительно темнокожими — до расового равенства в США было далеко, и даже в армии для людей с другим цветом кожи создавали специальные подразделения. Бойцы Harlem Hellfighters отлично себя проявили.

Самый маленький, самый высокий и самый толстый человек в Европе играют в карты, 1913 год.

17-летняя Фрида Кало позирует для семейного фото в традиционном мужском костюме, 1924 год.

Рядовой Джеймс Хендрикс играет на гитаре, Форт Кэмпбелл, 1962 год.

Самая ранняя известная фотография Элвиса Пресли с родителями — Глэдис и Верноном, 1938 год.

Самураи, 1860 год.

Американские моряки услышали новость о капитуляции Японии, 1945 год.

Фотография была сделана тайно во время сессии Верховного суда США. Одна из двух существующих фотографий, 1932 год.

Единственная известная фотография Авраама Линкольна в Геттисберге. Была сделана за три часа до его знаменитой Геттисбергской речи, 19 ноября 1863 года.

В 1939 году в Мэдисон-сквер-гарден на съезд собрались 20 тысяч американских нацистов.

Разносчики газет готовятся к началу работы — 2 часа ночи, 12 февраля 1908 года.

Из Лувра украли картину «Мона Лиза», 1911 год.

Французская женщина наливает британскому солдату чай во время боев, Нормандия, 1944 год.

Адольф Гитлер разговаривает с принцессой Ольгой Греческой, женой короля Югославии, 1939 год.